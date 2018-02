seminario gratuito di crescita personale e pnl

Torna a Parma il life e mental coach Marco Becchi per un nuovo seminario gratuito di formazione su crescita personale e programmazione neurolinguistica che attraverso il metodo "Essere Straordinari" ha permesso a lui stesso di cambiare il proprio modo di affrontare la vita e superare i momenti di difficoltà.



"Dopo essermi separato e aver lasciato il lavoro che svolgevo da 10 anni - spiega Becchi - ho ripreso in mano la mia vita e ho scelto di rimettermi in gioco. Non è stato facile, ma ora sono grato di aver preso quelle decisioni e di aver fatto lezione di tutto ciò che mi è accaduto" .



Il Metodo Essere Straordinari è frutto degli studi e delle dirette esperienze di Marco Becchi che nel corso degli anni lo ha migliorato e fatto conoscere a migliaia di persone, come strumento per vivere quella vita straordinaria che ognuno merita con positività, slancio e determinazione.



Tutto può cambiare e in poco tempo e durante il seminario viene spiegato attraverso quali passi si possono raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni. Verranno insegnati gli strumenti pratici e fatte scoprire quelle capacità, che sono in ognuno, indispensabili per trasformare i sogni in realtà e vivere meglio.

Durante la serata, completamente gratuita, si imparerà a:



- dare il via ad un nuovo modo di pensare, positivo e straordinario

- creare obiettivi ben formati, costruire una strategia e passare subito all'azione

- migliorare le abilità comunicative per relazionarsi meglio con se stessi, con le persone che si amano e sul lavoro

- trasformare le emozioni come la rabbia e la paura in determinazione e coraggio

- costruire pensieri potenzianti e smantellare ogni convinzione limitante



La partecipazione è gratuita e per prenotare il proprio posto è sufficiente compilare il form su https://www.marcobecchi.it/corsiregistrazione.php?idcorso=32