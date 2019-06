Seminario reiki usui shiki ryoho i livello 15 e 16 giugno 2019

Reiki 1°livello

Il seminario di Reiki di primo livello è dedicato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al Reiki anche senza nessuna precedente esperienza.

Si tratta di un percorso attraverso il quale il praticante è accompagnato ad apprendere e rendere propria la tecnica del Reiki attraverso momenti di teoria e numerosi momenti di pratica.

Programma

Il seminario di I livello presenterà momenti di teoria e momenti di pratica

• Reiki ed i suoi fondamenti

• Cenni di anatomia energetica

• La Storia del Reiki

• I principi del Reiki

• Le applicazioni del Reiki

• La centratura

• Autotrattamento (teoria e pratica)

• Trattamento completo (teoria e pratica)

• Trattamento rapido (teoria e pratica)

• Trattamento multiplo (teoria e pratica)

• Organizzare lo spazio per i trattamenti

• Reiki nelle situazioni di pronto soccorso ed in situazioni particolari

• Il Reiki Hug

A seguito del seminario il praticante Reiki potrà frequentare i gruppi di scambi reiki e le serate di approfondimento del giovedì sera e affinare la tecnica appresa.

Master Reiki: Elisa Tosi e Margherita Martani

Info: 348.4555101

Luogo: Via Isola, 50 Parma