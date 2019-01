seminario su i vini di rioja, ribera del duero e priorat

Un viaggio nella Spagna del vino attraverso tre grandi regioni vitivinicole



presiede

il giornalista e critico Pierluigi Gorgoni



Per gli appassionati dei vini spagnoli e per chi desidera acquisire maggiori nozioni sulle più prestigiose e affascinanti regioni vitivinicole di Spagna un grande seminario a loro dedicato sotto la guida di un relatore d'eccezione : il giornalista e critico Pier Luigi Gorgoni.



In degustazione :



- Viña Bosconia Reserva 2006 - Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia (Rioja)

- Remelluri Reserva 2010 - Granja Ntra. Sra de Remelluri (Rioja)

- Alonso del Yerro 2013 - Viñedos Alonso del Yerro (Ribera del Duero)

- Astrales 2015 – Bodega Los Astrales – (Ribera del Duero)

- Camins del Priorat 2014 di Álvaro Palacios (Priorat)

- Mas d'en Gil Vi de Vila Bellmunt del Priorat 2015 de Viticultors Mas d'en Gil (Priorat)



ACCOMPAGNERANNO LA DEGUSTAZIONE DEGLI STUZZICHINI IN ABBINAMENTO



Modalità di pagamento :

- Acquisto online : https://bit.ly/2QU0vyO



- A mezzo bonifico bancario intestato a :

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

Causale : Seminario Rioja - Ribera del Duero - Priorat

(Nel caso venga utilizzata questa modalità di pagamento, pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a : segreteria.artevino@gmail.com).



Dettagli : SI PREGA DI PORTARE UN SET DI CALICI PER LA DEGUSTAZIONE. E' POSSIBILE IL NOLEGGIO IN LOCO A € 5.



Info : Arte&Vino Associazione Culturale : segreteria.artevino@gmail.com

Cell. 392/755.92.06