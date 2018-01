serata parmigiana

Lo staff del Ristorante San Barnaba e lo Chef Michele Carollo vi aspettano in Via Trento n°9 per una cena basata sui piatti tipici della cucina parmigiana.



Flute di benvenuto

Salumi del territorio con torta fritta

Anolini in brodo di cappone

Bolliti misti con le loro salse e purè di patate

Zuppa inglese



Lambrusco & Malvasia del territorio



€ 30,00 a persona



Per info e prenotazioni:

0521 272717

marketing@piuhotels.com

