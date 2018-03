Serata Primo Levi ai Diari di Bordo

A trent'anni dalla scomparsa di Primo Levi, abbiamo deciso di proporre al nostro pubblico di lettori una serata su una tra le figure piú complesse della letteratura e della cultura del Novecento, Primo Levi.



Sabato 7 Aprile alle ore 18.00 alla Libreria Diari di bordo faremo una presentazione del numero monografico dell’Indice dei Libri del mese su Primo Levi, anche con inediti e contributi di Domenico Scarpa e Martina Mengoni.



Alla serata partecipano Mariolina Bertini e Martina Mengoni soffermandosi sui seguenti testi:

Domenico Scarpa, Roberta Mori "Album Primo Levi", Einaudi, 2017.



Primo Levi, "Io che vi parlo" - Conversazione con Giovanni Tesio, Einaudi, 2016.



Martina Mengoni,"Primo Levi e i tedeschi", Einaudi, 2016.





Mariolina Bertini è professore ordinario di Letteratura francese all'Università di Parma. Ha curato edizioni delle principali opere proustiane (per Einaudi , Contre Sainte-Beuve, 1975 e 1991; Jean Santeuil 1976, Scritti mondani e letterari 1984, oltre alla revisione generale della Ricerca, 1978; per Bollati Boringhieri, I piaceri e i giorni, 1988; per Suhrkamp Jean Santeuil, 1992, e in collaborazione con Luzius Keller, Contre Sainte-Beuve, 1997). A Proust ha dedicato due monografie introduttive, Guida a Proust, Mondadori, 1981 e Introduzione a Proust, Laterza, 1991 , e una raccolta di saggi, Proust e la teoria del romanzo, Bollati Boringhieri 1996. Ha curato un'edizione di prefazioni e altri scritti teorici di Balzac (H. de Balzac, Poetica del romanzo, Sansoni, 2000) e cura per i Meridiani Mondadori un'ampia scelta della Commedia umana il cui primo volume è uscito nel 1994 e il secondo nel 2005. Nel 2010 ha pubblicato presso Unicopli (Milano) Incroci obbligati. Romanzo, ritratto, mélodrame che raccoglie saggi in prevalenza balzachiani e proustiani. Ha curato, insieme a Patrizia Oppici, il volume collettivo Autour de Wann-Chlore. Le dernier roman de jeunesse de Balzac, 234 pp., Peter Lang, Bern, 2008, , e insieme ad Antoine Compagnon Morales de Proust, n.IX-X dei Cahiers de littérature française . Ha collaborato a Belfagordal 1981 al 2012. E' vicedirettore della rivista mensile L'Indice, membro del consiglio direttivo del Groupe International de Recherches Balzaciennes e corrispondente per l'Italia de L'Année Balzacienne.



Martina Mengoni (Scuola Normale di Pisa) ha pubblicato vari saggi su Primo Levi, fra i quali Variazioni Rumkowski: sulle piste della zona grigia (2011), «Doktor» Primo Levi (2014),Primo Levi, autoritratti periodici (2015); e ha curato l'edizione del carteggio tra Primo Levi e Claude Lévi-Strauss (Epifania di un mestiere, in «Italianistica», n. 1, 2015). Per Einaudi ha pubblicato Primo Levi e i tedeschi.