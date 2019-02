Serata Proust ai Diari

Sabato 23 Febbraio alle ore 18.00 alla Libreria Diari di bordo di Parma presentazione di due libri:



Giacomo Debenedetti, Un altro Proust, a cura di Eleonora Marangoni, Sellerio, Palermo 2018 e Ezio Sinigaglia, Il pantarèi, TerraRossa edizioni, Bari 2019



con Mariolina Bertini, Eleonora Marangoni, Giuseppe Girimonti Greco e Ezio Sinigaglia.



Il volumetto di Debenedetti è la trascrizione integrale di una “Radiorecita su Marcel Proust” trasmessa nel 1952 dal terzo programma della Rai: riproposta da Sellerio con una introduzione di Eleonora Marangoni, riprende una prima edizione del 1952 di limitatissima diffusione. Il secondo libro è il romanzo d’esordio di Ezio Sinigaglia, l’autore di Eclissi, pubblicato una prima volta nel 1985 da SPS-Sapiens di Milano in un’edizione - a sua volta - di limitatissima diffusione. Il fatto di intraprendere un secondo viaggio dopo la scarsa fortuna del primo non è la sola cosa che questi due libri hanno in comune.



Debenedetti non è stato soltanto il primo critico italiano a parlare di Proust e ad amare appassionatamente la Recherche, come emerge con chiarezza da Un altro Proust: è stato anche il solo critico italiano a occuparsi, nel suo Il romanzo del Novecento, della rivoluzione portata da Proust, Joyce ed altri grandi nella storia del romanzo occidentale.



Da parte sua Il pantarèi, singolare ibrido fra saggistica e narrativa, fa del romanzo del Novecento il proprio filo conduttore. Siamo nella seconda metà degli anni Settanta: il protagonista, Daniele Stern, viene incaricato di scrivere una storia del romanzo del Novecento per un’enciclopedia di terz’ordine. Si getta a capofitto nel lavoro e, intanto, vive la sua vita che del romanzo del Novecento è forse in qualche modo il riflesso…



