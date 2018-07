Serata salute & benessere dedicata all'apicoltura e ai prodotti dell'alveare

Domenica 22 luglio serata dedicata all’apicoltura e ai prodotti dell’alveare a La Caplèra di Medesano

A cena con Graziella Nebbi e il dottor Giuseppe Finzi il nuovo appuntamento di Salute & Benessere

A partire dalle 18.00 visita guidata gratuita al giardino della villa, già dimora del Maestro Romano Gandolfi



Domenica 22 luglio prosegue la rassegna estiva di Salute & Benessere a La Caplèra di Medesano in strada Costa Garibalda, 11 e questa volta il tema è l’apicoltura e i prodotti dell’alveare, come miele, propoli, pappa reale, polline e cera d’api.



Si inizia alle ore 18.00 con una visita guidata gratuita al giardino della villa, già dimora del Maestro Romano Gandolfi, al frutteto, all’orto e all’angolo delle erbe aromatiche per poi proseguire - a tavola tutti insieme – con un gustoso e salutare menù appositamente creato dalla vegan chef Viorica Tarnovschi, in cui il miele e i prodotti dell’alveare saranno i protagonisti dal cocktail di benvenuto al dolce.

Durante la cena la giornalista Francesca Caggiati, curatrice della rassegna, intervisterà – tra una portata e l’altra - Graziella Nebbi, già apicoltrice della zona di Sant'Andrea Bagni, che spiegherà l’affascinante mondo delle api e dei prodotti dell’alveare e il dottor Giuseppe Finzi, responsabile del Day Hospital dell’Ospedale Maggiore di Parma, che parlerà di metabolismo, zuccheri e glicemia, regimi alimentari bilanciati e corretta alimentazione.



Il menù che accompagnerà la serata dedicata alle all’apicoltura e ai prodotti dell’alveare sarà composto da:

- Cocktail di benvenuto zenzero, limone, pesche e miele

- Sfogliatelle con olive nere, miele e pistacchio

- Bruschette con confettura di cipolle, agrumi e miele

- Carote marinate al miele

- Carpaccio di crudità di stagione con miele e senape

- Erbazzone di spinaci con polline di castagno

- Savarin di riso integrale con asparagi, miele e papavero

- Radicchio rosso gratin e melanzane con miele

- Cheesecake vegan al miele e mirtilli

- Acque aromatizzate alla frutta



Per partecipare alla serata – contributo di € 25 fino ad esaurimento posti - è necessario prenotarsi al numero 338 5219408 con sms o whatsapp oppure inviare una mail a parmadavivere@gmail.com lasciando nome, cognome di ciascun partecipante e un recapito telefonico. Anche la visita guidata gratuita richiede la prenotazione.



Ulteriori informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul gruppo Fb “Salute & Benessere Parma” e sulla pagina Fb Parma Da Vivere.