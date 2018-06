Sere d'estate ad Antichi sapori con Davide Cassi dell'Università

Freschezza e colori.. Texture in movimento:

Cinque Luglio '18 Il design gastronomico è la punta più avanzata della ricerca scientifica in campo gastronomico. È l'evoluzione naturale della cucina molecolare, che ha dominato la scena fino a qualche anno fa. Se la cucina molecolare ha studiato le proprietà sensoriali del cibo e inventato nuove tecniche per modificarle, il design gastronomico ne sfrutta i risultati per progettare il piatto in ogni suo aspetto, come esperienza multisensoriale e trans-sensoriale: non solo si considerano tutti i sensi insieme, ma si progettano anche le interazioni tra di essi.