Settimana di Ferragosto: dati in crescita per la Rocca Sanvitale a Fontanellato

Settimana di Ferragosto positiva per la Rocca Sanvitale di Fontanellato, in provincia di Parma: da lunedì 13 a domenica 19 agosto i visitatori sono stati 1.159, 179 in più rispetto ai 980 dello scorso anno nello stesso periodo.

“Per lo più i visitatori erano italiani. Ma ci hanno piacevolmente sorpreso gruppetti di turisti che, presentandosi, hanno tenuto a specificare la provenienza: da Vietnam e Alaska. Tantissimi sono stati i francesi e molti dal Belgio. La prima edizione della Cena Anni Cinquanta organizzata dal maniero insieme al catering Giorgione’s Dal Parmigiano Gourmet è stata apprezzata e conferma l’interesse per esperienze speciali interattive da vivere nel maniero” spiegano Cinzia Comelli e Chiara Mulattieri referenti del Museo Rocca Sanvitale.

Anche l’edizione 2018 della Fiera di Ferragosto organizzata dal Comune con mercatini e spettacoli serali è stata apprezzata dai turisti, oltre che dagli abitanti del territorio.