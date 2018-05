Si brinda in via Bixio per la Festa del Vino

Domenica 20 Maggio via Bixio si trasformerà in una vivace strada del gusto, per l’ottava e attesissima edizione della Festa del Vino, un appuntamento enogastronomico ormai imperdibile per la città. L'evento, che si svolgerà durante tutta la giornata, dalle 9 alle 23 circa, è promosso da Ascom Parma attraverso il marchio Parma Viva e organizzato da Edicta Eventi, con il patrocinio del Comune di Parma. Forte del successo riscontrato negli anni passati, la bevanda cara a Bacco torna ad animare l'Oltretorrente, da Piazzale Corridoni a Piazzale Barbieri, con lo scopo di coinvolgere appassionati e non, in un tour dell'Italia attraverso i sapori e gli aromi dei vini. Acquistando il Kit degustazione, presso l'Infopoint di Piazzale Corridoni, curiosi e appassionati potranno scoprire alcuni tra i migliori vini italiani e i loro produttori, cantine artigianali di qualità e riconosciuta vocazione: dai profumati vini calabresi, a quelli corposi del Monferrato, dai tradizionali vini emiliano-romagnoli, come quelli piacentini, a quelli veneti e del territorio del Valdobbiadene. La zona compresa tra Piazzale Corridoni e Via Benassi, sarà dedicata allo street food e alla gastronomia, organizzata dai commercianti della via, unitamente a un ricco mercato che proporrà diverse categorie merceologiche, dall'abbigliamento ai casalinghi, dall’artigianato artistico a mille altre curiosità. Novità di quest’anno la collaborazione con l'associazione ONAV Parma (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) che parteciperà con uno stand informativo per accompagnare i visitatori in un percorso di avvicinamento e conoscenza più consapevole della materia enologica. Inoltre, per una giornata all’insegna anche della cultura, il Liceo Classico Romagnosi aprirà le porte al pubblico dalle 15.30 alle 17.30, per consentire ai visitatori, sotto la guida di studenti incaricati, di accedere alla sezione museale scolastica dedicata alla storia naturale e alla propria collezione d'arte interna. Sempre a cura degli studenti del Romagnosi, si terranno visite guidate al monumento delle Barricate in Piazzale Rondani, organizzate su due turni: il primo alle 16.00 e il successivo alle 17.00. Uno spazio informativo del progetto verrà allestito vicino all'edicola di via Bixio. Infine, sarà presente anche Parma Fotografica con una mostra dedicata alla filiera del vino, dal vigneto alla tavola. Vino, divertimento, shopping e cultura: una festa per tutti!