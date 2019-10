☊ silent party® ☊ di san donnino - sab 05 ott fidenza

Eccoci qua con un altro evento, si perchè dopo il l'anolino party non ci possiamo fermare!



- - - - - - > ☊ Silent Party® VOL III ☊ < - - - - - -



la NOVITA' di quest'anno sarà l'unione di 3 staff in unica serata ... una BOMBA assicurata..



oltre alla consueta collaborazione con Party HARD Organization alla cuffia blu ... vi sarà quella con i ragazzi di Red Couch Collective che saranno al comando della linea ... ROSSA .. ma non solo... grande new entry --- New Era Staff alla cuffia verde!!!



saremo ovviamente sotto al Il tendone di San Donnino in piazza grandi, a 100 mt da Piazza Duomo

in occasione della gran fiera di San Donnino organizzata dal Comune di Fidenza

► cosa succede??? cos'è il Silent Party???



OK, IMMAGINATE UN TENDONE , PIENA DI GENTE , CHE BALLA E CANTA.. MA SENZA LA MUSICA!!!!!



SSSSSSHHHHHHHH , SPAZIO AL DIVERTIMENTO!!!



- - - > 3 DJ CON DIFFERENTI GENERI MUSICALI

LINE UP UFFICIALE



a breve ve la sveleremo !!!!



AVRETE A DISPOSIZIONE LE CUFFIE CHE AVETE NOLEGGIATO, SULLE QUALI POTRETE SELEZIONARE IL DJ CHE VORRETE ASCOLTARE con la musica che volete ballare o cantare



i dj saranno cottradistinti da un colore, che sarà lo stesso che le vostre cuffie assumeranno in base al canale / dj che selezionerete



quindi Il tendone di San Donnino diventerà una pista da ballo, colorata dai dj e dalla gente che indosserà le cuffie, UN ESPERIENZA UNICA!!

► COME SI FA AD AVER LE CUFFIE??



- prevendita 10 € : invia un whatsapp al numero 345 8932478

con scritto "NOME COGNOME SILENT FIDENZA" e sarai inserito in lista.

Non saranno validi whatsapp con nominativi multipli, ognuno dovrà provvedere al suo inserimento in lista entro le 18 di Sabato. Tutti i whatsapp pervenuti entro tale ora e non multipli saranno considerati validi. In caso di SOLD OUT le prenotazioni verrranno chiuse prime.

le cuffie in prevendita saranno disponibili fino alle 22.00 dopo di che scadrà le prelazione e saranno rese disponibili per tutti. Il pagamento verrà effettuato in loco.



- sul posto 12 €

► SI MANGIA SOTTO AL TENDONE ?



SARA' POSSIBILE MANGIARE GLI ANOLINI D'ASPORTO E PATATINE FRITTE PER I PIU' GOLOSI

► ORARI?



il tendone sarà operativo dalle ore 17.30 con lo street food

la Consegna delle cuffie avrà inizio alle 20.00(giungi per quell'ora)

il Silent Party® avrà inizio alle ore 22.30

∆ INFO 345 7754846

∆ PRENOTAZIONE CUFFIE 345 8932478 solo Whatsapp



Scarlet Wine Cafè

Piazza Duomo Fidenza

Fidenza

