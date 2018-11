“Sister Act”: il feel-good musical cult torna in scena: il 25 novembre a Salsomaggiore

La compagnia I Viaggiattori di Piacenza reduce da 10 anni di successi (ultimo allestimento la versione italiana di Legally Blonde il musical su licenza MTI nella stagione 2017-2018) porterà in scena nella stagione 2018-2019 ancora su licenza Music Theatre International il musical “Sister Act” nella versione di Broadway del 2011, con band dal vivo, testi e musica in italiano, regia di Dario Caldini . Sister Act è un musical con libretto di Cheri e Bill Steinkellner, testi di Glenn Slater e musiche di Alan Menken ed è basato sull'omonimo film cult del 1992 con Whoopi Goldberg. Nel 2011 ha ottenuto 5 nominations ai Tony Awards (gli Oscar del teatro) tra cui “Miglior Musical”.

Deloris Van Cartier sarà interpretata da Gloria Enchill che ha già alle spalle una carriera nel canto Gospel con collaborazioni professionali di grande prestigio mentre Suor Maria Roberta sarà Elisa Dal Corso diplomata alla SDM – Scuola del Musical di Milano e reduce dalla direzione musicale di grandi produzioni come “West Side Story” e “Un Americano a Parigi” (regia di Federico Bellone).

Trama:

Sister Act è la storia di Deloris Van Cartier, una scatenata cantante dei night club di Philadelphia. Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento! Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora. Eppure, quando inizia a dirigere lo stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l'attenzione di tutti sul Convento. Così facendo però, finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la banda di malviventi nuovamente alle calcagna. Ma non è finita per Deloris: adesso i suoi inseguitori dovranno vedersela non solo con lei, ma con tutto il Convento!

Sister Act il musical andrà in scena:

25 Novembre 2018 – Teatro Nuovo (Salsomaggiore Terme - PR)

19 e 20 Gennaio 2019 – Teatro Nuovo (Milano)

7 e 8 Febbraio 2019 – Teatro Politeama (Piacenza)

Cast:

DELORIS VAN CARTIER: Gloria Enchill

EDDIE UMIDINO: Giovanni Michelotti e Marco Pagani

MADRE SUPERIORA: Annalisa Missieri e Benedetta Cesare

MONSIGNOR O'HARA: Enrico Cattivelli

CURTIS JACKSON: Francesco De Angelis

JOEY: Simone Scrivani

TJ: Pietro Fenucci

DENIRO: Manuele Mozzi

SUOR MARIA ROBERTA: Elisa Dal Corso

SUOR MARIA PATRIZIA: Sabrina Pancali

SUOR MARIA LAZZARA: Alessandra Ferrari

TINA: Elisa Dal Corso

MICHELLE: Marta Boledi

ENSEMBLE: Dario Caldini, Elisa Cornilli, Ilaria Guglielmetti, Ilaria Massini, Silvia Molinari, Greta Molinelli, Davide Pellecchia, Giulia Rossetti, Laura Sagresti, Angela Sfolcini, Raffaele Tammaro, Chiara Tansini, Michela Tansini, Giorgia Tuberosa, Rossana Zurla, Valentina Zurla,

CORISTI: Silena Amoruso, Cinzia Calatroni, Sara Caldini, Eliana Chiartosini, Anna Decrema, Giulia Fiorenza, Marina Mazzeo, Alberto Menozzi, Elena Pastorelli, Francesca Sali, Vittoria Solenghi, Mariarosa Visconti.

BAND: Alfredo Agostini, Gianfabrizio Defacqz, Gianluca Gandini, Luciano Forastiero, Massimo Montanari

Team Creativo:

REGIA E COREOGRAFIE: Dario Caldini

DIREZIONE MUSICALE : Elisa Dal Corso

DIREZIONE CORI: Paola Gandolfi

MUSICA E LIRICHE ORIGINALI: Alan Menken e Glenn Slater

LIBRETTO ORIGINALE: Cheri e Bill Steinhellner

TRADUZIONE LIBRETTO E LIRICHE: Franco Travaglio

PROGETTO LUCI E SCENOGRAFIE: Paolo Vitale

COSTUMI: Marika Biselli (Sartoria MariMaison); Marina Mazzeo

SERVICE: Artemusica di Fulvio Fusaro

GRAFICA: Brandsurf s.n.c. di Magnelli Micol e Ferrari Alessandra

SUPPORTO TECNICO: Nicola Croci, Paola Gatti, Grazia Torchia, Mattia Torta