skid row - la band multi-platino dal vivo al campus industry music, venerdì 22 novembre

Dopo la data a Fontaneto D'Agogna, il colosso hard & heavy SKID ROW sarà dal vivo per la seconda tappa esclusiva italiana venerdì 22 novembre a Parma presso Campus Industry Music, in apertura Red Riot e Hollowstar. I biglietti sono in vendita sul circuito ufficiale Ticketone.



Oltre 30 anni di carriera, per una band che ha ottenuto un successo mondiale.

Nati nel 1986 in New Jersey, con un’attitudine punk metal e una raccolta di canzoni heavy metal e riff pesanti, hanno raggiunto una popolarità sempre maggiore, un concerto alla volta. Questo approccio determinato si è rivelato un indiscutibile successo, facendo registrare molti riconoscimenti alla formazione statunitense: numerosi singoli hanno raggiunto la Top Ten, diversi album sono diventati dischi d’oro e multi-platino e sono inoltre stati la prima band hard rock / heavy metal ad aver debuttato al numero 1 nella classifica degli album di Billboard.



Il chitarrista Snake Sabo ammette che il successo non ha cambiato la band e che gli Skid Row sono ancora oggi focalizzati sulla creazione di musica sempre più sconvolgente. Dice: "Sarò sempre quel ragazzo sedicenne che di fronte allo specchio, finge di essere Ace Frehley o Michael Schenker. Si tratta ancora di scrivere una bella canzone con gli amici, nella speranza che entri in sintonia con qualcuno. Questo non mi ha mai lasciato. Quella ostinazione esisterà sempre, c'è ancora così tanto da dire!"



ZP Theart - Voce

Snake Sabo - Chitarra

Scotti Hill - Chitarra

Rachel Bolan - Basso

Rob Hammersmith - Batteria







www.skidrow.com

www.facebook.com/OfficialSkidRow







SKID ROW

22 novembre - Campus Industry Music - Parma

Biglietto € 25 + prev. / € 30 in cassa la sera del concerto

TicketOne: http://bit.ly/SkidRowT1





Apertura porte ore 19:00

Inizio concerti ore 21:00



Evento FB > https://www.facebook.com/events/664423213984582/