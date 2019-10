Prosegue la nostra proposta di incontri rivolti alle aziende del territorio sui temi legati al welfare e in generale alla cultura imprenditoriale contemporanea. Dopo il 1°appuntamento del percorso di co-progettazione della prima Settimana del Lavoro Agile a Parma nel 2020 (iniziato con il seminario "Smart Working from A to Z" lo scorso 6 giugno), Officine On/Off organizza "Smart Working Canvas | Workshop sul lavoro agile" in collaborazione con Smartworking Srl e Assitek s.r.l. e con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma.



Il workshop si terrà martedì 12 novembre dalle 9.00 alle 13.00 presso lo Spazio P. di Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 a Parma).



La partecipazione è gratuita previa iscrizione online tramite EventBrite a questo link: http://bit.ly/2VKx3uv



CHE COS’È LO SMART WORKING CANVAS?



Ideato da Smartworking Srl sul modello del Business Model Canvas, lo Smart Working Canvas è uno strumento di lavoro utile a visualizzare un progetto di lavoro agile all’interno della propria azienda. Con l'obiettivo di individuare i punti deboli dell’organizzazione insieme alle mancanze che i dipendenti percepiscono, lo Smart Working Canvas parte dalle persone e gli spazi in cui queste lavorano, semplificando e rendendo comprensibili a tutti i concetti complessi che normalmente riguardano il funzionamento di un’azienda.



Gli elementi che lo costituiscono sono:



1. La Vision

2. I Drivers and Desire

3. Gli Strategic Pillar

4. Le Actions

5. La Communication

6. I Destinatari (Change Recipients)

7. I Success Criteria

8. La Feasibility

9. I Wins



Per saperne di più, ecco l'articolo dettagliato: http://bit.ly/2BenHh3



PROGRAMMA



9.00: Registrazione

9.15 - 9.30: Accoglienza e saluti

9.30 - 10.30: Case Study. Intervista a Andrea Mattioli, HR Manager di fabbricadigitale

10.30: Pausa caffè e tour degli spazi di Officine On/Off

11.00 - 13.00: Dalla teoria alla pratica. Workshop a cura di Federico Bianchi di Smartworking Srl



Impariamo a utilizzare lo Smart Working Canvas come strumento di lavoro e pianificazione.



A CHI È RIVOLTO



L’incontro è rivolto a professionisti del settore HR, team manager e aziende che vogliono informarsi sul tema o stanno già avviando un progetto di Smart Working.



QUANDO & DOVE



Martedì 12 novembre 2019

Dalle 9.00 alle 13.00

c/o Officine On/Off (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma)



CONTATTI



sales@officineonoff.com

+ 39 327 595 74 57 (Eleonora Conti)

