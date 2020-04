smart working toolkit | seminario online

Sostieni ParmaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di ParmaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha evidenziato l'importanza di mantenere la produttività lavorativa anche nella distanza e rilanciato la pratica dello smart working come strumento reale e concreto a disposizione delle aziende e imprese italiane.Già prima che tutto esplodesse, con i nostri partner milanesi di Smartworking, ci stavamo interrogando sulla modalità e l'argomento da scegliere per ridare il via al percorso iniziato nel 2019 verso la Prima Giornata del Lavoro Agile a Parma. Data la situazione attuale, abbiamo deciso di convertire la classica mattinata di incontro dal vivo in un seminario online, mantenendo comunque l'obiettivo di trasferire nozioni di contesto ma anche e soprattutto applicazioni pratiche ai partecipanti.DI COSA PARLEREMOImmaginatevi di essere un’azienda intenzionata ad avviare un progetto di smart working.❌ Da dove partite?❌ Avrete bisogno di un consulente?❌ E se non ci sono abbastanza computer portatili per tutti?❌ Quanto dura una sperimentazione?Durante la mattinata, i partecipanti avranno modo di approfondire, anche sul piano pratico, le 7 cose da fare per avviare una sperimentazione di lavoro agile all’interno della propria azienda.👉 Creare il team di lavoro👉 Lo Smart Working Canvas👉 I requisiti per lavorare e collaborare in mobilità👉 Individuare il team di sperimentazione👉 La formazione👉 Aspetti legislativi👉 Comunicare la sperimentazione internamentePROGRAMMA9.15 : Ritrovo su piattaforma dedicata i cui accessi saranno comunicati in fase di registrazione all'evento9.30 : Inizio incontro: la Guida per Sperimentare lo Smart Working11.00 - 13.00: Esercitazione praticaA CHI È RIVOLTOIl seminario online è rivolto a professionisti del settore HR, team manager e aziende che vogliono informarsi sul tema o sono intenzionati ad avviare un progetto di Smart Working.COME PARTECIPARELa partecipazione al seminario online è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite 👉 smartworkingtoolkit.eventbrite.itUna volta avvenuta la registrazione, ogni partecipante riceverà le informazioni relative all'accesso alla piattaforma di streaming per la trasmissione in diretta dell'incontro.QUANDO & DOVEMercoledì 8 aprile 2020 dalle 9.30 alle 13.00