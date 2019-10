soffice torta al cioccolato in padella: la foodblogger katia baldrighi realizza un dolce sui fornelli

L’appuntamento

Sabato 26 ottobre presso lo Scavolini Store Euro Torri la foodblogger di iFood Katia Baldrighi preparerà una deliziosa torta diversa dal solito e cotta a fiamma bassa sui fornelli! Un morbido e soffice dolce al cioccolato in padella che non ha niente da invidiare alla classica cottura in forno. Dalle 17.00 Katia indosserà il grembiule per insegnare ad adulti e bambini le tecniche del mestiere. I più curiosi potranno aiutare la blogger nella preparazione e a fine evento assaggiare una golosa fetta di torta.



L’ospite speciale

Katia Baldrighi è piacentina e fin da bambina scopre la passione per la cucina. Sebbene la vita lavorativa la tenga lontana dai fornelli, si ritaglia sempre del tempo per cucinare e sperimentare, in un’ottica di costante miglioramento e creando pietanze nuove e gustose, anche di provenienze diverse. Da quasi 9 anni il suo blog iFood PappaECicci vuole ricreare un’atmosfera casalinga, racchiudendo oltre 300 ricette, appunti e racconti di vita.



Il tema e la ricetta

Per questa occasione speciale, la foodblogger Katia Baldrighi porterà in tavola una ricetta evergreen adatta a chi non vuole utilizzare il forno, magari per mancanza di tempo. La ricetta infatti, prevede una classica torta al cioccolato con uova, farina, zucchero, cacao e cioccolato fondente, con una cottura alternativa in padella. Il risultato? Gusto e morbidezza. Per decorare il dessert, Katia utilizzerà una sac-à-poche per creare dei ciuffetti di panna montata da spolverizzare con del cacao amaro

