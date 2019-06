sorsi di scienza: incontri scientifici al pub

Gallery

A Cavazzola, al pub le Spine, non si bevono solo le birra artigianali più buone...ci si disseta di scienza! Via dalla calura estiva, al fresco della terrazza vista Valbaganza, ospiti illustri racconteranno al pubblico montanaro e non, i più svariati temi scientifici. Dalle imprese spaziali ai fondamenti del fantasy, dalla cartografia alle fake news, dalla storia rivoluzionaria di Galileo alla misurazione scientifica della felicità. Tra gli ospiti Luciano Canova, Pierdomenico Memeo, Walter Quattrociocchi e altri, ricercatori, divulgatori, economisti, entomologi, tutti sulla Cisa per raccontare la scienza e le sue mille sfacettature. Incontri per grandi e piccoli curiosi, con laboratori ed esperimenti che animeranno i weekend dell'estate. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all'interno del pub per un pubblico più ristretto: è consigliabile prenotare a lespine.info@gmail.com