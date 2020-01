speciale san valentino – yoga for partner class

Siamo lieti di invitarvi ad una Classe speciale di Yoga for Partners, in occasione della festa degli innamorati di questo Sabato 15 Febbraio 2020!



Durante la lezione praticheremo una sequenza di asana e tecniche di pranayama da eseguire in coppia, derivate dalla tradizione del Tantra e dello Hatha Yoga. La pratica dello Yoga di coppia ci aiuta ad entrare in ascolto intimo con noi stessi e l’altra persona.



Acquisiamo così più sensibilità ed empatia e siamo in grado di vivere con armonia la nostra relazione con l’Altro.



É possibile partecipare con il/la proprio/a partner, oppure anche con un amico/a con cui desideriamo praticare Yoga divertendoci.



Puoi anche decidere di regalare questa lezione a sorpresa! A presto!



ORARIO: dalle 10.30 alle 12.30



DOVE: Presso il Centro Prana Yoga in Strada B. Cairoli 15, PARMA



Condurrà la lezione Giulia Jyoti di Surya Chandra con la collaborazioni di Debora del centro Prana Yoga



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40,00 € a coppia



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a info@suryachandra.it oppure WhatsApp Giulia + 39 3393165387



www.suryachandra.it

