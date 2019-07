spettacolo dialettale e corso di dialetto

Sabato 20 luglio si svolgerà il terzoo appuntamento della rassegna "DIALET IN PINETA" che si terrà presso il ristorante pizzeria Tananaj di Cozzano Pineta (Langhirano) grazie al contributo del Comune di Langhirano.

l'incontro si svolgerà come segue:

dalle ore 18 alle 19.30 corso di dialetto per tutti a cura della Famija Pramzana;

dalle 19.30 alle 21.30 cena;

dalle 21.30 spettacolo teatrale con scenette comiche in dialetto della compagnia "LA NUOVA CORRENTE".

Corso e spettacolo sono gratuiti.

Per cena e spettacolo si consiglia prenotazione al 380 3494787.