Spettacolo "Il paese è servito"

Domenica 15 aprile alle ore 19:00, presso il Teatro Aurora di LANGHIRANO, verrà messo per la prima volta in scena “Il Paese è servito”.

Scritto da Salvo Taranto per Artikoinè, regia di Giovanna Addeo e dello stesso autore del testo, lo spettacolo sarà interpretato da Damiano Camarda, Chiara Cosentino, Federica Perrini e Luca Roner.

Evento in collaborazione con il Comune di Langhirano.

“Il Paese è servito” è il racconto di un'Italia senza memoria, in cui cretini e complici sono capaci di ingoiare qualsiasi nefandezza. Un'Italia che, per mancanza di indignazione, si lascia divorare in silenzio. Una giovane precaria partecipa ad una trasmissione televisiva di cucina per preparare un piatto più volte servito sulla tavola degli italiani, a base di mafia, razzismo, disimpegno: gli spaghetti alla repubblicana. Nel farlo dovrà confrontarsi con la tentazione di arrendersi, la paura della solitudine, con un telespettatore assonnato che si risveglia soltanto in caso di emergenza: la politica della retorica. E mentre la concorrente si interroga su cosa siamo diventati, una domanda si insinua nella mente: la pancia del Paese ha già vinto?

Ingresso ad offerta.

L'incasso sarà devoluto all'associazione antimafia Libera per finanziare e realizzare progetti sul territorio. Per prenotazioni scrivere a parma@libera.it