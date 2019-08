stage di qigong - hua gong con il maestro zhixing wang

Dopo il successo dei due giorni di stage a giugno, il Maestro Wang sarà di nuovo a Salsomaggiore per trasmetterci il prezioso insegnamento di Hua Gong che é lo stile di Qigong da lui sviluppato.



Qigong e Hua Gong

Qigong è un’antica pratica Cinese che ha lo scopo di esplorare le profonde capacità dell’essere umano attraverso l’attivazione e l’uso dell’energia sottile - Qi. Gli si riconosce un potere rivitalizzante, un potere curativo e il potere di incoraggiare lo sviluppo di talenti.

Anche se ci sono tantissimi stili e metodi, possiamo dividerli in due gruppi principali: il Qigong prenatale che si concentra sulla connessione all’energia creatrice di vita, il Qi cosmico. Questo stile ha lo scopo di preservare la vitalità e di raggiungere la realizzazione spirituale. Il secondo gruppo principale che possiamo chiamare il Qigong post-natale che si concentra sull’esplorazione dell’energia interna al corpo umano per lo sviluppo di talenti ed abilità.

Il Hua Gong è uno stile di Qigong che lavora a livello del Qi prenatale per la salute, la longevità e la realizzazione spirituale. È una pratica in continua evoluzione che si basa sulla connessione con il Qi primordiale cosmico. Imparare a connettersi e rimanerlo è la parte principale della pratica.



Lo stage si concentrerà sull’Essential Hua Gong che comprende metodi semplici ed efficaci per la pratica quotidiana.



Per informazioni e prenotazioni: Chantal Quattromini tel. 3203343401

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...