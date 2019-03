Stage internazionale di commedia dell'arte

XV Stage residenziale Commedia dell'arte e Costruzione Maschere in Cuoio

dal 01/08/2019 al 18/08/2016

Lingua: italiano, inglese, francese

Insegnanti-Massimo Macchiavelli (intera durata),Carlo Boso (tre giorni), Luca Comastri (intera durata), Alessandra Cortesi tre incontri), Colette Tomiche(3 giorni),Tania Passarini (intera durata)

Sulla base del curriculum artistico sarà possibile usufruire di borse di studio in quanto il progetto didattico è supportato dalla Regione Emilia Romagna - inviare foto e curriculum a segreteria@fraternalcompagnia.it

Lo stage si terrà nella località di PIamaggio (Monghidoro - BO), nel verde dell’appennino, in una struttura con diverse camere e uso cucina. Il lavoro svolto sarà anche finalizzato alla messa in scena di canovacci che verranno presentati al pubblico, a Monghidoro e la Festival Commediestate presso la CAVA delle ARTI.

Programma

La Commedia dell'arte non è solo un genere teatrale ma rappresenta l'inizio del teatro moderno, tutti i grandi insegnanti del '900 ne hanno esaltato le potenzialità per il lavoro dell'attore. Il lavoro sul canovaccio, le pantomimiche, le tecniche del comico e lo studio dei tipi universali e la tecnica d'uso della maschera, rappresentano per l'attore moderno una scuola insostituibile. Lungi

dall'essere un genere del passato, la Commedia dell'arte attraverso la completezza delle sue tecniche rappresenta l'anticamera di qualsiasi genere teatrale dal più popolare e antico al più moderno e

raffinato. Lo stage intensivo, attraverso un lavoro minuzioso su queste tecniche, intende mostrare la strada che permette all'attore di autodirigersi nella costruzione del personaggio, in sintonia con un

lavoro che va da Decroux , attraverso Copeau, Jouvet e Stanislawski fino a Barba e Grotowski, e che rappresenta a nostro parere l'essenza dell'attore drammatico del '900.

Stage Commedia dell’arte

• Elementi di mimo (tecnica Decroux ) applicati alla Commedia dell’arte

• Costruzione del corpo scenico dei Vecchi, (Graziano e Pantalone) Servi (Arlecchino, Zanni e Brighella), Amorosi e Capitani

• Coreografie pantomimiche (Melodramma e Callot)

• Personaggi in situazione (costruzione del repertorio)

• Utilizzo della maschera

• Improvvisazione su lazzo

• Improvvisazione su Canovaccio

• Scrittura del Canovaccio

Stage costruzione maschere in cuoio

Costruzione del calco/maschera

Lavorazione della pelle

Rifinitura maschera

Decorazione maschera

(La maschera resterà di proprietà degli allievi)

Orario di lavoro:

9.30-12.30/ 14-17/20-23 ( flessibili)

A chi è rivolto:

Lo stage è rivolto a persone fortemente motivate allo studio del teatro e a persone che abbiano già avuto esperienze teatrali e che intendono arricchire le proprie conoscenze e competenze

attraverso un linguaggio, quello della Commedia dell’Arte, che è alla base di numerosi metodi d’insegnamento.

Modalità d'iscrizione:

Inviare curriculum e foto a segreteria@fraternalcompagnia.it, riceverete una risposta con la cifra di sconto che avrete ottenuto grazie alla borsa di studio e potrete iscrivervi, seguendo le istruzioni che riceverete

Il saldo del pernottamento dovrà avvenire a metà luglio 15 giorni prima dell'inizio dello stage

Rinuncia alla partecipazione:

È necessario disdire la propria partecipazione almeno 15 giorni prima della data di inizio dello stage

e in ogni caso la Compagnia tratterrà 50 euro per le spese amministrative.

INFO_ segreteria@fraternalcompagnia.it o tel 3492970142