stage public speaking e vocal coach for business di fabrizio croci

Fabrizio Croci, attore e formatore terrà tra lunedì 22 e domenica 28 gennaio uno stage di public speaking e vocal coaching for business.



Lo stage vi si renderà maggiormente partecipi della certezza che comunicare in modo efficace è fondamentale per accrescere la tua autostima, elemento alla base del successo.

Come?

Attraverso la conoscenza (a volte scoperta) del proprio potenziale comunicativo (la conoscenza di se stessi, infatti, è necessaria per una comunicazione efficace), tramite una buona gestione della voce e all'uso e lettura del linguaggio non verbale.



Lo stage si compone di due incontri a scelta tra infrasettimanale (lunedì 22 e mercoledì 24 gennaio) o in formula week end (sabato 27 e domenica 28 gennaio).



Durante il primo incontro si affronteranno:

- Comunicazione non verbale;

-Training corporeo;

- Training autogeno e training vocale.



Nel secondo incontro

- Training autogeno, corporeo e vocale

- Esercizi ad alta voce e modifica dell'impronta vocale

- Improvvisazione guidata sulla presentazione di sè.



Quindi il prossimo fine settimana #publicspeakingparma e #FabrizioCroci vi suggeriscono:

IMPARA AD USARE LA PAROLA IN MODO PRECISO!

IMPARA A SUONARE IL TUO PERSONALE STRUMENTO, LA VOCE!

CONOSCI TE STESSO ATTRAVERSO LA “LETTURA” DEGLI ALTRI!



Siete curiosi e volete sapere qualcosa di più sul PUBLIC SPEAKING e FABRIZIO CROCI?

www.publicspeakingparma.it

Per info e prenotazioni week end

info@comunicationclinic.it

3392137982

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...