× sticker night ×

Grazie al contributo di FONDAZIONE CARIPARMA (sessione erogativa 2018), l’Associazione On/Off ha da poco acquistato un super plotter per la stampa e il taglio (marca Roland modello SP-540V, area di lavoro 1346 mm).



Per festeggiare con voi questa new entry all’interno del parco macchine FabLab Parma e promuovere i servizi che è in grado di offrire, martedì 3 dicembre vi aspettiamo alla #StickerNight, durante la quale stamperemo gratuitamente gli adesivi e sticker prespaziati dei vostri loghi e disegni preferiti!



REQUISITI

Nessuno in particolare, se non avere un logo o un disegno in formato .eps o .ai e allegarlo al modulo di registrazione.



INFO E ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita previa compilazione dell’apposito modulo online di registrazione a questo link: https://bit.ly/37kfQNJ



CONTATTI

www.fablabparma.org

info@fablabparma.org

