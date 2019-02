Stige Fest II: Tormentor, The Committee, The Black, Darvaza e molti altri



Lo-Fi Creatures Events e Campus Industry Music, in collaborazione con Apocalypse Extreme Agency e Tormenting Steel Productions, presentano per sabato 9 febbraio Stige Fest II - Death Magick Ritual, la seconda edizione del festival metal che sta contribuendo a far affermare Parma come punto di riferimento della scena metal nazionale. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto protagonisti lo scorso anno Blasphemy, One Tail One Head e tanti altri, lo Stige Fest ritorna con una giornata di live che comincia alle 15:00 del pomeriggio e va avanti fino a notte fonda. Band di punta del programma i Tormentor, per la prima volta in Italia. Biglietti 35,00 euro + d.p. su Ciao Tickets, 38 euro alla porta.



I Tormentor sono noti al pubblico metal per essere il primo gruppo di Attila Csihar - già Mayhem, Sunn O))), Sinsaenum, Gravetemple, Void ov Voices, ex-Aborym - e la voce di uno dei dischi più importanti per la storia del black metal, “De Mysteriis Dom Sathanas” dei Mayhem.



Ad accompagnare i Tormentor, ci saranno The Commitee, con il loro black metal atmosferico ed affascinante, per la prima e unica data nel nostro paese, in esclusiva per lo Stige. Un'altra importante conferma sono The Black, uno dei mostri sacri del panorama underground italiano, attivi dagli anni ’80. Come sarà la prima in Italia anche per i Darvaza. Le altre band confermate, che andranno a completare il festival, sono Demonomancy, Eggs Of Gomorrh, Thulsa Doom e i Vomitmantik, per la prima volta dal vivo.



Area Food, Area Merchandise, Metal Market presenti.



NOTA:

Durante la giornata sarà possibile entrare ed uscire da locale senza limiti di orario.