Sting in Cittadella a Parma il 23 luglio

Sting suonerà il 23 luglio 2020 in Cittadella a Parma. E' stato ufficializzato il ritorno in Italia del grande artista, che arriverà nella nostra città in occasione del My Songs Tour. Biglietti disponibili tramite il Fan Club dell’artista dalle 10 di martedì 21 gennaio su www.sting.com e tramite prevendita MyLiveNation dalle 10 di mercoledì 22 gennaio. Vendita generale dalle 10 di venerdì 24 gennaio.