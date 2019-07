summer budget living #1: proto idiot + the vam society at orti sociali

Rispunta Budget Living con l'avvento del caldasso!!

Proviamo a farcela passare bevendo delle malve ghiacchiate e mangiando uova sode.



Primo appuntamento estivo nella sontuosa e magnifica cornice naturale degli Orti Sociali di Via Venezia!

Avete presente Il Labirinto di Franco Maria Ricci?

Gli Orti Sociali Di Via Venezia ne sono stati l'ispirazione principale!



Sul palco mattacchioni da Manchester, i Proto Idiot.

Punk77/power pop inglesissimo con le chitarre sferraglianti.

Potremmo quasi metterci la mano sul fuoco che è roba da #cucci ma dobbiamo ancora dirglielo.

Iniziamo a studiare per bene:

https://proto-idiot.bandcamp.com



...e prima: The VAM Society

Marcello è tornato e ha una chitarra nuova che sembra vecchia, la sua, in pratica, anche se non è quella sua veramente. Chiaro?

https://thevamsociety.bandcamp.com/