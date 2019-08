Summer Stories Love Festival: ultimo appuntamento al Fidenza Village

Dopo tre mesi di programmazione, con settanta artisti che si sono esibiti in dodici serate con quattro ore di spettacolo ciascuna a cui hanno partecipato migliaia di visitatori, si conclude giovedi 29 agosto il "Summer Stories-Love Festival", rassegna estiva di Fidenza Village. A far vibrare di energia il Villaggio nell’ultimo appuntamento intitolato "All you need is love", tema che sarà il filo dicollegamento tra tutti gli show, arriva la Marlon Banda marching band che nasce nel lembo di terra che separa la Romagna dall’Inghilterra, il liscio dal punk-rock, gli anni '60 dal XXI secolo. La band aprirà la serata a partire dalle 19 dall’ingresso centrale con sax, tromba, ukulele e batteria, oltre ad una sfrenata allegria, per festeggiare l’imprevedibilità dell’amore. Nella stessa sera saranno in scena altri tre spettacoli diversi tra loro. Il clown show ImproLocura d’amore uno spettacolo di strada imprevedibile ed esilarante che farà vivere al pubblico l’intero percorso di una coppia innamorata: l’incontro, la seduzione, la vita insieme e il matrimonio in chiave ironica il tutto a partire dalle 19,30 nella zona dell’ingresso Ovest. Alla stessa ora nell’area Est Tu sei una lingua sconosciuta in cui il genere “teatro- canzone” mette in scena una visione innovativa della musica tradizionale, rivisitata da canzoni onomatopeiche e altre che sono una metafora

narrativa dell’inevitabile dramma amoroso, fatto di incomprensioni e riavvicinamenti. Infine il Menù della poesia con eleganti camerieri che presentano agli ospiti una selezione di poesie che i commensali possono ordinare da un menù. Lo spettatore sceglie e i versi vengono recitati per lui, da Dante e Shakespeare a Sanguineti e Fosco Maraini, da Brecht e Bukowsky fino lla poesia dialettale di Totò, De Filippo e Trilussa. Gli spettacoli sono gratuiti. Il Villaggio sarà aperto fino alle 23.