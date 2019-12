super computer e intelligenza artificiale in emilia-romagna

I ragazzi dell'Associazione degli Studenti di Scienze Politiche dell'Università di Parma organizzano una conferenza-dialogo con i consiglieri regionali Fabrizio Benati e Gabriele Delmonte per parlare della Legge Regionale 7/2019 che investe in nuove tecnologie, big data e intelligenza artificiale.



I temi di attualità pongono grandi interrogativi che gli studenti proveranno ad analizzare e approfondire con i Consiglieri Regionali: le nuove tecnologie influenzano la vita di tutti e noi e la politica ha il compito di confrontarsi per offrire una visione di futuro.

