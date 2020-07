Talk sull’imprenditoria digitale al femminile a Parma Primo evento “offline” post-lockdown

All'interno della tre giorni Pillole Festival, Officine On/Off e SheTech organizzano un talk dal vivo a 3 voci per conoscere esperienze di impresa digitale al femminile a livello nazionale e creare spazi di sperimentazione e dibattito verso la prima community a Parma

dedicata a imprenditoria, donne e tecnologia.

INTERVERRANNO:

�� Federica Pasini, data strategy manager e founder di Hacking Covid-19 , piattaforma nata per creare e sostenere iniziative a supporto dell’emergenza

�� Lucia Cerchiara, Human Capital Specialist per Cyberoo , PMI innovativa specializzata in cyber security per le imprese

�� Gaia Alaimo, founder di yourmillennialmentor , community nata sui social per aiutare i giovani a realizzarsi professionalmente

A moderare il talk sarà Francesca Bandieri, Project Manager TPO Randstad e HR Solutions e Global Learning D&I & Well Being per Chiesi Farmaceutici.

QUANDO E DOVE

Sabato 11 luglio dalle 18.30 alle 19.30 @Serre Petitot all'interno del Parco Ducale di Parma.

COME PARTECIPARE

Il talk è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria a questo link https://bit.ly/prenotazioneshetechparma .

LE SPEAKER

�� Federica Pasini | Data strategy manager e founder di Hacking Covid-19 29 anni, è da sempre appassionata di digital e imprenditoria, è molto attiva in diversi network e per questo da anni supporta l’attività di SheTech Italy. Durante l’emergenza coronavirus ha fondato Hacking Covid - 19 per connettere persone e creare un dibattito positivo e concreto su tutti gli ambiti impattati dall’emergenza. È

cintura nera di judo, networking & entusiasmo!

�� Lucia Cerchiara | Human Capital Specialist @Cyberoo

Laurea Magistrale in Economia all’Università di Pescara e Master in Human Resources presso l’Istituto Olivetti di Ancona, per due anni è Employer Branding and Event Management presso Accenture, società leader nella consulenza tecnologica. Nel 2019 partecipa a un Contest sul Digital recruiting indetto da Generali Italia e tra 100 team iscritti e 40 arrivati alle fasi finali si classifica tra le idee migliori per innovazione e digitalizzazione.

Da gennaio 2020 è in Cyberoo a Reggio Emilia, azienda giovane nata come speen-off di Sedoc, dove prende in gestione ex novo la funzione HR, nello specifico Human Capital Specialist mi occupo di selezione, formazione, comunicazione interna e employer

branding.

�� Gaia Alaimo | Founder di Your Millennial Mentor

Classe 1992, è una professionista delle Risorse Umane certificata CIPD e prima di rientrare in Italia ha vissuto a Belgrado e a Londra. Mentre porta avanti YMM, lavora nel team Global HR di una multinazionale a Milano. Your Millennial Mentor è una community nata sui social per aiutare i giovani italiani a realizzarsi professionalmente raccontando esperienze reali, condividendo informazioni sul

mondo del lavoro e facilitando connessioni di valore con millennials straordinari.

COS'É PILLOLE FESTIVAL

Pillole Festival è incontri dal vivo, cultura, intrattenimento e svago intelligente: “Pillole” di letteratura, arte, musica, favole. Una tre giorni in cui, finalmente, la cultura torna a riempire gli spazi della nostra città in questa strana estate 2020. La rete virtuosa creata negli anni da PARMA 360 Festival e Antica Farmacia + con il sostegno di Città di Parma, torna ad attivarsi per dare vita ad un evento unico e

coinvolgente nelle stupende Serre Petitot del Parco Ducale di Parma, portando avanti il motto “la cura dell’arte”. Il 9-10-11 luglio, Pillole Festival ci regalerà la presenza fisica di protagonisti della nostra contemporaneità attraverso talk, concerti dal vivo e spettacoli

anche per i più piccoli.

CONTATTI

