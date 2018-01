Tango - corso per principianti 2018

Il corso è indicato per chi si avvicina al Tango per la prima volta o quasi

Ogni Mercoledì dal 10 Gennaio ore 20.30-21.30 (lezione di prova gratuita tutto il mese)



COSTO: 50€ abbonamento mensile* (25€ per chi ha meno di 25 anni)

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI CORSO • +39 340-7385789

*L'abbonamento comprende:

La Pratica del Mercoledì (21.30-22.15)

L'ingresso gratuito in Milonga del Mercoledì (escluso Eventi)

Prezzi agevolati per Stage e/o seminari di Tecnica interni.

Tessera Acsi/FaiTango





Presso Circolo Arci CAstelletto