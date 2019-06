Tango y Amor è un recital-concerto che ha per protagonisti Ugo Pagliai, una leggenda del teatro italiano, e il compositore e regista Davide Cavuti, già noto agli spettatori del Festival per aver affiancato Lino Guanciale in Itaca, nel 2018.

Il fil rouge dello spettacolo è l’amore, visto soprattutto, ma non solo, dal Sud America e dalla penisola iberica: alla voce di Pagliai sono affidati intensi testi di Garcia Lorca, Neruda, Borges, e altri grandi poeti, (compreso il nostro Leopardi, nell’anniversario dei duecento anni dalla composizione di L’infinito), mentre i musicisti in scena eseguiranno brani di grandi autori argentini, come Piazzolla, Gardel, Troilo, Villoldo, oltre che composizioni originali di Davide Cavuti.

«Tango y Amor», ha spiegato Ugo Pagliai, «è un recital teatral-musicale che celebra il sentimento per eccellenza, l’amore, attraverso le parole dei grandi poeti e con il commento musicale eseguito in scena da un grande musicista come Davide Cavuti».

La collaborazione tra Pagliai e Cavuti è iniziata nel 2005, quando l’attore toscano interpretò lo spettacolo Popoli del Mondo, scritto e diretto da Cavuti, con la partecipazione dell’Orchestra Le Grand Tango e della cantante Cecilia Gasdia. La collaborazione è poi continuata con altri lavori per il teatro: Lo scrigno della pace (2005), La poesia sulle ali della musica, in coppia con Paola Gassman (2008), Amore cosmico (2010), Parole d’amore (2017), Iste Ego Sum (2019).

Il fortunato sodalizio artistico tra il grande attore toscano e il compositore e regista abruzzese si è esteso anche al cinema: Pagliai è tra i protagonisti del documentario Preghiera (2017), presentato al 74° Festival del Cinema di Venezia e dedicato alle popolazioni colpite dal sisma dell'Aquila e del Centro Italia. Nel 2019 è inoltre tra gli attori del film documentario Lectura Ovidii, sempre per la regia di Cavuti, in selezione ufficiale al Festival del Cinema di Toronto in Canada.