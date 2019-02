tanto per cambiare

La vicenda è ambientata in un comune posto di lavoro, un ufficio di una famosa e affermata azienda pubblicitaria nella quale arriva un manager che sente stranamente il dovere di trovare una modalità costruttiva per mettere alla porta il personale.

L’affermata azienda non vuole certo avere grane con avvocati, sindacati, giudici di pace, licenziando i suoi dipendenti; il nuovo capo - che non è sicuramente animato da un sincero altruismo, bensì da un bisogno impellente di denaro, tanto denaro – dovrà quindi escogitare uno stratagemma per indurli a dimettersi.

Ci riuscirà?

Spettacolo brillante col quale la compagnia OGM Ombre Geneticamente Modificate “dimostrerà” che ciò che appare come la fine, spesso è solo un nuovo inizio per ripartire, cambiare quello che non piace, inseguire e magari realizzare i sogni e scoprire talenti più o meno nascosti