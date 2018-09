tavola rotonda ai diari di bordo per la notte della ricerca

“NOTTE DEI RICERCATORI” alla Libreria Diari di bordo Mercoledì 19 SETTEMBRE 2018 alle ore 17.00.





"La cultura siamo noi! Editoria, cinema, tv e arti visive. Quando l'industria culturale cambia la società".



Tavola rotonda interdisciplinare in cui i partecipanti raccontano casi celebri di progetti dell'industria culturale (editoria, critica d’arte, pubblicità, piattaforme web…) che hanno cambiato l'immaginario della nostra società (nel bene e nel male). Di seguito i titoli degli interventi proposti dai ricercatori:



- Oscar Mondadori (1965): l'avvento osteggiato della modernità (Isotta Piazza)



- “Il problema è quello di chi riesce a farsi sentire”. Dalla storia del programmatore, scrittore e attivista Aaron Swartz alla nascita di youtube. (Sara Martin).



- Come l’arte si insinua nella pubblicità: quando la vediamo e quando no (Davide Colombo).



- Un critico d'arte in salotto: come Sgarbi e Daverio sono entrati nelle nostre vite (Federica Veratelli).