teatro nel taro 2020

Inizia la sesta edizione di Teatro del Taro, la rassegna di incontri e spettacoli al Teatro Adolfo Tanzi di Felegara (Parma), organizzata dal Comune di Medesano con la direzione artistica dell’associazione Ottotipi Spaccio D’Arte.

Da quest’anno è possibile abbonarsi a tutti gli spettacoli al costo di 40 euro.

Il programma si apre il



sabato 29 Febbraio

incontro spettacolo

“Quante Storie”

con Vauro e David Riondino

Un ritratto articolato della nostra Storia recente, passata ed attuale.

Un racconto del nostro paese e del mondo intero, che permette di rileggere le figure del potere.

Biglietto 15 euro

Giovedi 19 marzo

“La crepanza, ovvero come danzare con il Diluvio”

della pluripremiata compagnia teatrale Maniaci D’Amore

Due sconosciuti rimarranno i soli superstiti in un mondo dopo la fine del mondo.

Commedia intima ed epica, estrema ed ironica.

Bigliettp 12 euro

Venerdi 27 marzo

“Il Ciclo”

Compagnia teatrale Traattori

Improvvisazione teatrale divertente e poetica.

Le due attrici, complici e rivali, raccontano scanzonate storie quotidiane e delicati aneddoti mai scritti.

Biglietto 10 euro

Giovedi 2 Aprile

Documentario “Dentro il collettivo”

alla presenza dell’Autore Lorenzo Melegari

Un viaggio all’interno del centro socviale Art Lab, nel vivo di quello che avviene in una comunità politica, per osservare e comprendere la scelta di una vita di lotte.

Ingresso Gratuito

Venerdi 17 aprile

Antonio Rezza e Flavia Mastrella (orso d’oro alla carriera) in

“Comunicazione involontaria tra cinema video e tutt’altro”

Esperienze e confronti sulla diversità tra sistemi comunicativi, con il supporto della proiezione de “La tegola e il caso” e materiali di repertorio inediti e non.

Biglietto 12 euro

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21 presso il Teatro Adolfo Tanzi, via Picelli 4 a Felegara (Parma)

Info e prenotazioni: tel 0525.422790 ( lunedi mercoledi e venerdi dalle 14.30 alle 19.00 e giovedi dalle 9.00 alle 12.00.

oppure scrivendo a corsaro@comune.medesano.pr.it

