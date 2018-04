tempo dei papa’ un gioco con papa’ | trampoli | ii° giornata padre-figli

Gallery

Un Pomeriggio , ma che dico, 2 ore ( non esageriamo!) con PAPA’ e con I PAPA’MARTEDI’ 10 APRILE apriamo al II° laboratorio solo PAPA’-FIGLI , con l’occasione di realizzare UN PAIO DI TRAMPOLI. IL primo laboratorio Pinocchietto Gira Gira! è stato bellissimo con il tutto esaurito, per cui riproponiamo il “TEMPO DEI PAPA’” , un tempo per fare con i figli, un tempo per chiacchierare e un tempo per bere una birra tra MASCHI ! Pianeta Verde apre ai Laboratori di costruzione giochi! Ho chiesto all ing. BRUNO TOMMASINI Specialista e ricercatore sulle nuove tecnologie energetiche di realizzare un laboratorio sulla MECCANICA e sulla LEVA dopo il piccolo movimento adesso L’EQUILIBRIO !Pianeta Verde apre ai Laboratori di costruzione giochi!Ho chiesto all ing. BRUNO TOMMASINI Specialista e ricercatore sulle nuove tecnologie energetiche di realizzare un laboratorio sulla MECCANICA e sulla LEVA e l’occasione della FESTA del PAPA’ è venuta a fagiolo . cosa c’è di meglio !La scelta di un oggetto pulito che si è spesso già visto e acquistato ne sottolinea la potenzialità e la semplicità come primo incontro con gli attrezzi e con gli elementi della costruzione.Come attrezzi verranno utilizzati , il traforo elettrico, carta vetro, morsa, sega a mano, filo, filo di ferro, martello, trapano a mano….Nell’attesa o dopo avere costruito, naturalmente, potrete continuare il gioco e la scoperta con il Parco PACHI Piccola Bottega Delle InvenzioniCosti12 € a persona10 € a chi ha la tessera PIANETAVERDE10 € a chi ha la tessera ANSPI5 € per il materiale di costruzioneper informazioni:Bruno 340-5360538Max 329-7209008info@pianetaverde.eu