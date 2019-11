the 69 eyes, leprous, the ocean e port noir al campus industry

Al Campus Industry, sabato 16 novembre 69 Eyes in concerto, lunedì 18 novembre, Leprous, The Ocean e Port Noir tutti in una serata, unica data in Italia.



Sabato 16, La formazione finlandese celebrerà il suo trentesimo anniversario con il nuovo album "West End" uscito a settembre per Nuclear Blast Records e con un tour che farà tappa nel nostro Paese. Apertura porte alle 19:30, gruppo spalla Speed Stroke alle 20:15, The 69 Eyes alle 21:30. Ingresso in prevendita 22 euro + diritti di prevendita, in cassa 27 euro.

Lunedì 18, i Leprous, tra le band progressive metal più in crescita a livello internazionale e con il loro nuovo album, Pitfalls, appena uscito, tornano in Italia per un'unica data. Con loro un'altra formazione di grande interesse nel panorama progressive: i tedeschi The Ocean, che hanno da poco pubblicato il disco "Phanerozoic I: Palaeozoic". A completare questa esclusiva serata ci saranno i Port Noir con un sound variegato che incorpora elementi alternative rock, progressive e new wave. Prevendite a 25 euro più diritti, in cassa 30 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...