The «bombardino’s guitar band» musica e beneficenza in tour - felino (parma) domenica 17 giugno

Buongiorno, SIAMO I Bombardino’s Guitar Band, un gruppo di amici di Cinisello Balsamo, impegnati nel sociale, che suonano insieme. Nel nostro tempo libero ci piace allietare gli ospiti delle residenze per anziani, di strutture per disabili o qualsiasi altra struttura nell’ambito sociale, portando un pò di musica ed allegria. Perchè lo facciamo? Ci piace portare allegria e stare insieme con chi ogni giorno spesso deve lottare contro dolore e solitudine. Nel nostro piccolo, ci piace condividere quel sorriso con chi è escuso dalla nostra società, con chi vive una vita spesso difficile. DOMENICA 17 GIUGNO saremo a FELINO (PARMA) c/o la RSA VILLA MATIDE via Bracchi, 10. Queste le nostre prossime date: http://bombardinogb.blogspot.it/p/il-prossimo-concerto.html In allegato troverete la nostra cartella stampa e la nostra presentazione. Ve ne saremo lieti se ne darete notizia nella vostra testata. Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook dove è possibile trovare ulteriori foto e quei sorrisi. http://bombardinogb.blogspot.it/ https://www.facebook.com/bombardinogb Per qualsiasi chiarimento potete contattarci al 348.2404457 Gianrosario Rubino o 347.8808235 Monia Martini. Vi alleghiamo la nostra cartella stampa dove vedrete quanto bene può fare quel semplice sorriso. Cordiali saluti

