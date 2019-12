the sun e debora vezzani in concerto, sabato 7 dicembre al campus

Sabato 7 dicembre il gruppo The Sun torna al Campus Industry con uno spettacolo speciale, in occasione dell'ultima data del tour 2019, con una scaletta ricca di brani tratti dalla discografia presente e passata della band. Alla fine della serata seguirà un aftershow esclusivo con la band. Nella stessa occasione si terrà anche il raduno nazionale dell'Officina del Sole. Ingresso a 22 euro più diritti di prevendita, sui circuiti Ciao Tickets e Ticket One. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni. Apertura porte alle ore 20:00, in apertura Debora Vezzani alle 21 e alle 22 inizio concerto The Sun.



I The Sun sono più che un gruppo rock. La band italiana - evoluzione artistica dei vicentini Sun Eats Hours, formatasi nel 1997 e composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista) - ha una storia straordinaria, frutto di un intenso percorso iniziato nel 1997.

Attraverso canzoni nate da forti esperienze personali, con messaggi pregni di spiritualità e vita, i The Sun parlano al cuore di chi vuole fare del proprio cammino una storia che resti per sempre: un'autentica strada del Sole.



Debora Vezzani

Debora Vezzani è una cantautrice, musicista e scrittrice cattolica. È diplomata al conservatorio in flauto traverso e in didattica della musica e ha frequentato il CET di Mogol come interprete e compositrice. Come autrice ha scritto brani per Anna Tatangelo, Sister Cristina, Loredana Errore, Verdiana.

