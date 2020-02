think additive | corso sulla manifattura additiva

In collaborazione con 3DPR, azienda di stampa 3D e prototipazione rapida, Officine On/Off e FabLab Parma propongono una giornata formativa sul mondo della manifattura additiva, dall’introduzione alla tecnologia fino al design e la progettazione.

PROGRAMMA

Modulo 1 | “LE NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DELL’ADDITIVE MANUFACTURING”, a cura di Davide Scaccaglia di 3DPR.



Presentazione delle varie tecnologie di stampa 3D attualmente disponibili, pregi / difetti e campi d’impiego. Verranno descritte le varie tecnologie di stampa 3D attualmente disponibili (FDM, SLS, SLA, DMLS, MJF, DLP), i materiali e la “prototipazione indiretta” tramite Vacuum Casting. Per ogni tecnologia mostreremo esempi di realizzazioni e descriveremo casi studio reali. I partecipanti impareranno limiti e punti di forza di ogni tecnologia.

Argomenti trattati:



Introduzione all’Additive

Storia della prototipazione rapida e della stampa 3D

Tecnologie attualmente disponibili per plastica e metallo (FDM, SLS, SLA, DMLS, MJF e DLP) e campo di utilizzo a livello professionale

Vantaggi e svantaggi a confronto tra le varie tecniche.

Materiali disponibili (plastica e metallo)

Vacuum Casting: “prototipazione indiretta”

Casi studio

Modulo 2 | “DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING”, a cura di Francesco Soncini di 3DPR.



Modulo pensato ad ampliare le conoscenze e implementare le capacità dei partecipanti di progettare componenti per essere realizzati in stampa 3D.



Pensare Additive: concetti generali per la progettazione di componenti destinati alla stampa 3D

Concetto di convenienza

Casi studio

Lavorazioni combinate, riprese in macchina utensile, costampaggi

Conclusioni

TARGET

La giornata è pensata per fornire una formazione di base sulla manifattura additiva a 360°, quindi è aperta a tutti senza requisiti particolari. Tuttavia, il Modulo 2 si rivolge in maniera particolare a progettisti e tecnici del settore industriale.



DURATA

Il corso ha una durata totale di 6 ore.



CALENDARIO & SEDE

Il corso si terrà presso l’Aula 3.0 del FabLab Parma (Strada Naviglio Alto 4/1 Parma) venerdì 13 marzo 2020 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.



DOCENTI

Davide Scaccaglia e Francesco Soncini, founder di 3DPR, azienda professionale che sviluppa progetti per realtà italiane ed estere, mantenendo l’approccio dinamico di un laboratorio dove nascono, si valutano ed infine si concretizzano idee innovative. Offre servizi di consulenza, prototipazione, assistenza e formazione.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Standard: €150,00 + €10,00 (tesseramento 2020 APS On/Off)

Ridotta*: €100,00 + €10,00 (tesseramento 2020 APS On/Off) *studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off

Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti.



Per informazioni e iscrizioni > https://fablabparma.org/events/think-additive/



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

0521270841