Thomas al Campus Industry

THOMAS

Il vero successo arriva nel settembre del 2016 quando entra nella scuola più ambita d’Italia, “Amici di Maria De Filippi” raggiungendo la fase conclusiva del Serale del programma. Dopo lo straordinario successo delle anteprime live, con il sold out al Fabrique di Milano e il bagno di folla all’Atlantico Live di Roma, si aprono oggi, giovedì 7 dicembre alle ore 11, le vendite per i biglietti del tour di Thomas: primo appuntamento del tour il 3 marzo a Parma presso il Campus Industry Music.

Il giovanissimo talento a marzo si esibirà nei club di tutta Italia con il suo omonimo disco, pubblicato per Warner Music Italy il 13 ottobre e arrivato rapidamente al n. 1 in classifica. Durante i live Thomas presenterà dal vivo i brani del nuovo lavoro discografico come “È un attimo” (singolo che ha anticipato l’uscita dell’album) e “Il sole alla finestra”, spaziando tra ritmi incalzanti, sonorità hip hop e R’n’B, ballad intime e delicate, e unendo canto e ballo nelle sue uniche performance. I concerti sono una produzione di Massimo Levantini per 1Day.

Personalità artistica delicata e coinvolgente, Thomas a soli 17 anni è già arrivato al n.1 in classifica con il suo album omonimo: un disco dal sound internazionale che approfondisce il suo mondo artistico e personale, e la conferma di un successo che segue la certificazione ORO per il suo precedente EP “Oggi più che mai”, arrivata a soli 10 giorni dall’uscita.