thomas e queen legend questa settimana al campus industry

Questa settimana, al locale di Largo Simonini, si esibiranno sabato 3 marzo l'idolo dei giovanissimi Thomas e venerdì 2 i Queen Legend, la tribute band della storica formazione del compianto Freddie Mercury. Domenica 4 marzo, inoltre, ci sarà lo showcase gratuito, al pomeriggio (apertura porte 17:30, inizio live alle 18:30), dei parmigiani Neurox che presenteranno il loro nuovo disco, "Hello Goodbye".

Venerdì 2 marzo ci saranno i Queen Legend, la Queen Experience che tributa una delle più grandi band rock di tutti i tempi. Come d'obbligo per uno spettacolo che rende omaggio alla formazione inglese che poteva vantare un leader tra i più istrionici e imprevedibili di sempre, non mancheranno coreografie e cambi d'abito per onorare in particolare Freddie Mercury, oltre che la musica dei Queen, e la sua incredibile capacità di relazionarsi con il pubblico e coinvolgerlo. Apertura ore 22:00, inizio live alle 23:00, a seguire dj set, ingresso 10€ comprensivo di consumazione.

Sabato 3 marzo, dopo lo straordinario successo delle anteprime live, con il sold out al Fabrique di Milano e il bagno di folla all’Atlantico Live di Roma, ci sarà il primo appuntamento del tour di Thomas, a Parma presso il Campus Industry Music. Il giovane talento si esibirà poi nei club di tutta Italia con il suo omonimo disco, pubblicato per Warner Music Italy lo scorso ottobre e arrivato rapidamente al n. 1 in classifica. Apertura porte ore 18:00, inizio spettacolo alle 21:00. Biglietti in prevendita sui circuiti Ciato Tickets e Ticket One a 18 euro più diritti di prevendita.