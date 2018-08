timeless voices from the moor - perché leggere le brontë oggi?

Sabato 1 settembre alle ore 16.30 presso il Centro Giovani Federale (via XXIV Maggio, 15) si terrà l'incontro letterario "Timeless voices from the moor". L'evento vedrà la partecipazione della prof.ssa Maddalena De Leo, presidentessa della Sezione Italiana della Brontë Society, e di Francesco Pandini, dello staff di MediaLibraryOnline. Indagheremo la necessità e il fascino di leggere ancora oggi i più che mai attuali romanzi delle sorelle Brontë nel duecentesimo anniversario della nascita di Emily. Riflessione all'avanguardia nel mondo scolastico e di formazione di adolescenti e giovani adulti, l'incontro non è rivolto solo ai ragazzi ma a lettori di tutte le età, in un'ottica di scambio e confronto fra nuovi media e la letteratura immortale.



Seguirà un aperitivo offerto dal Centro Giovani Federale.