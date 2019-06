Tocca agli Avion Travel anticipare Parma 2020

Entra nel vivo il ricco programma di Anteprima Parma 2020: venerdì 21 giugno inizia la Festa della Musica con l'atteso concerto degli Avion Travel, alle 21.30, in piazza Garibaldi, nell’ambito del progetto Verso Contamina, promosso dalla Casa della Musica in collaborazione con Capas - Università di Parma, sotto la direzione artistica di Enzo Miceli. Il concerto sarà preceduto da un incontro degli artisti con il pubblico che si svolgerà alle ore 17, alla Casa della Musica.



Si entra così nel vivo della rassegna Anteprima Parma 2020. Il nuovo ritmo della città, una grande festa cittadina organizzata dal Comune di Parma, coinvolgendo tante realtà del territorio, che, fino a domenica 23 giugno, invaderà la città nel segno della cultura e della musica.



Una prima iniziativa per avvicinare cittadini e turisti al 2020, anno in cui la città ducale sarà Capitale Italiana della Cultura, offrendo un assaggio dell’atmosfera in cui Parma sarà avvolta.



Per quanto riguarda le aperture straordinarie e gratuite che le istituzioni museali e culturali cittadine effettueranno nelle giornate di Anteprima Parma 2020 per riscoprire il patrimonio artistico cittadino ecco lo specchietto per venerdì 21 giugno: Complesso Monumentale della Pilotta (Museo Archeologico, Teatro Farnese e Galleria Nazionale) aperto dalle 8.30 alle 19; Istituto Nazionale di Studi Verdiani, aperto dalle 15 alle 18 con visite guidate; Oratorio di San Tiburzio, apertura dalle 18 alle 23 con visite con l’artista a "I quadritos di Brunella Tegas", piccoli altari pagani, immagini della memoria nell’ambito del Festival della Parola di Parma.



Venerdì 21 prende il via inoltre la caccia la tesoro con lo smartphone di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020: Scopri Parma 2020, il gioco aperto a tutti fino al 23 giugno, in cui bambini e adulti potranno mettersi in gioco scoprendo quanto conoscono la propria città e il meraviglioso patrimonio artistico in essa custodito.



Per iniziare il gioco è sufficiente visitare la pagina www.scopriparma2020.it e accedere alla web app gratuita: una caccia al tesoro condurrà i partecipanti alla ricerca di QR Code dislocati tra musei e monumenti di Parma, le cui icone sono ideate da Parma Illustrata. Per tutti i partecipanti premi e gadget a ricordo di quella che sarà un’indimenticabile avventura.



Sempre da venerdì 21 (fino a domenica 23) sotto i Portici del Grano di piazza Garibaldi sarà presente un Infopoint aperto tutto il giorno, dove si potranno ricevere tutte le informazioni aggiornate per partecipare al meglio agli appuntamenti dell’Anteprima Parma 2020 e dove saranno distribuiti i premi e gadget della Caccia al Tesoro Scopri Parma 2020.



Di seguito il programma completo della giornata di venerdì 21 giugno.



Piazzale San Francesco

Liberiamo San Francesco del Prato

Il Comitato per San Francesco del Prato sarà presente nei tre giorni di Anteprima Parma 2020 con un gazebo informativo sui lavori di restauro della chiesa e sulla raccolta fondi popolare, con le relative modalità di donazione, tante attività ludiche dedicate ai bambini e un Ice cream Track in collaborazione con la gelateria Caraibi’s. Parte del ricavato della vendita dei gelati sarà donato al restauro della chiesa di San Francesco del Prato. (Prenotazioni aperte da venerdì 14 giugno tramite la web app del Comune di Parma www.comune.parma.it/prenota oppure ai contatti IAT – R: 0521.218889 - turismo@comune.parma.it.



Via della Salute 43, ore 16

Nouvelles Flâneries

Una camminata in compagnia di Valentina Rossi alla scoperta di Parma, attraverso i ricordi di viaggio di Leonardo Da Vinci, Carlo Goldoni, Giovanni Guareschi, Curzio Malaparte, e altri grandi artisti-viaggiatori, oggi scolpiti sulle facciate di altrettanti palazzi cittadini grazie al progetto di Ettore Favini.



Evento a prenotazione obbligatoria*



Pinacoteca Stuard, ore 16

La via delle forme. Viaggio tra i mestieri di Parma

Presentazione dell’esposizione multimediale che ripercorre l’evoluzione dei mestieri cittadini attraverso immagini storiche e racconti del presente. A cura di Parma 360 Festival della creatività contemporanea e Gruppo Imprese Artigiane di Parma.



Casa della Musica, ore 17

Avion Travel: La musica e il germe della ribellione incontro con gli Avion Travel



Chiesa di San Rocco, ore 18

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi

a cura di Par.M.A. Parma Musica Antica - Ensemble del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Arrigo Boito



Piazzale Inzani, ore 20.30

Concerto del corpo bandistico Giuseppe Verdi

Palazzo Soragna, ore 20.30

The two faces of the accordion

Giancarlo Palena, fisarmonica. Musiche di Scarlatti, Bach, Grieg, Piazzolla, Elgar e Galliano. A cura di Società dei Concerti di Parma Aps.



Chiesa di Santa Maria del Quartiere, ore 21

Festival dei Cori Adolfo Tanzi - XII edizione

Coro Contrappunto – Coro Vallongina di Fiorenzuola - Coro Gospel and more di Scandiano a cura dell’Associazione Culturale Salesiana San Benedetto



Piazza Garibaldi, ore 21.30

Verso Contamina - Avion Travel live

a cura di Enzo Miceli

Il programma completo di tutte le iniziative e delle aperture straordinarie è disponibile sul sito www.parmacapitalecultura2020.it e sul Portale Cultura del Comune di Parma http://www.comune.parma.it/cultura



Info: IAT-R, Piazza Garibaldi 1, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. 0521218889 - turismo@comune.parma.it



Il progetto Anteprima Parma 2020 è realizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, con il sostegno del MIBAC – Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Emilia-Romagna, di Destinazione Emilia, di Fondazione Cariparma e di Parma, io ci sto!, con il patrocinio dell’Università di Parma e la collaborazione delle principali istituzioni e realtà culturali del territorio.