Torna la Festa Multiculturale di Collecchio: tutto il programma

Ancora una volta sarà la Festa Multiculturale ad aprire l’estate. La ventiduesima edizione ci aspetta con la sua formula ormai familiare: sei giorni, nei due fine settimana dal 29, 30 giugno, 1 luglio e dal 6, 7, 8 luglio, che trasformeranno il prato del Parco Nevicati di Collecchio in un crocevia di popoli e culture, fra cibo, musica, spettacoli ed eventi. Un grande messaggio di pace e accoglienza. A Collecchio, il flusso naturale della storia, fatta da sempre di viaggi e contaminazioni, di uomini e donne che si spostano e si incontrano scambiandosi esperienze, appare in tutta la sua bellezza. In una società multiculturale come ormai è la nostra, la Festa ci dimostra che, attraverso un lavoro meticoloso, faticoso

ma bello, è possibile star bene insieme nella diversità. E i tanti eventi previsti nei diversi spazi avranno l’obiettivo di offrirci occasioni per pensare, vedere, giocare e comprendere tutto questo.

Lo Spazio pedana, la Villa, lo Spazio Incontri, il Palco piccolo e il prato, ogni sera dalle 18.30 ospiteranno letture, laboratori, proiezioni, mostre, concerti, balli, presentazioni di libri, senza dimenticare i bambini che troveranno giochi e attività pensate per loro. Il programma è ricchissimo, per conoscerlo tutto c’è il sito multiculturale.org e la pagina Facebook Festa

Multiculturale. Ogni sera sarà possibile firmare per la campagna #WelcomingEurope, iniziativa dei cittadini europei che vuole decriminalizzare la solidarietà e affermare come salvare vite non sia reato. C’è anche l’hashtag #withrefugees e, chi si siederà a tavola, potrà leggere sulle tovagliette i progetti attivi anche qui per fare esperienze di accoglienza verso persone rifugiate. Cosa che accade già, silenziosamente, in tante case della nostra città.

“Il motivo originario per cui facciamo la festa è l’incontro con gli altri - ha ricordato sta mattina in conferenza stampa Emilio Rossi, portavoce di CIAC Onlus e Centro Interculturale. Prendere atto che siamo già una società multiculturale, dà sicurezza, e la sicurezza non si raggiunge mettendo gli italiani contro gli stranieri; di sicurezza hanno bisogno anche gli immigrati, che in molti quartieri della città sono presenti positivamente e danno nuova vita ai luoghi che abitano” Di integrazione ha parlato anche Elena Dondi. “Essere integrati -ha detto la presidente di Forum Solidarietà- non significa coesistere ma riconoscersi gli uni con gli altri e avere la capacità e la curiosità di ascoltare ciò che gli altri hanno da raccontarci e da insegnarci.

A Collecchio l’integrazione passa dalla tavola. Oltre agli stand delle associazioni e alle bancarelle di artigianato, infatti, non mancheranno le cucine dal mondo, trenta in tutto. Ogni sera sarà possibile assaggiare sette diversi menù tradizionali. Il primo fine settimana saranno ai fornelli le comunità di Perù, Camerun, Marocco, Africa Occidentale, India, Romania, Etiopia, Tunisia, Nigeria, Sri Lanka, Grecia, Moldavia, Africa Centrale, Marocco e Kurdistan. Non mancheranno ovviamente i tortelli d’erbetta. Questa mattina, chi ha portato la voce delle Comunità che prepareranno la cena, ha sottolineato come esserci sia un’opportunità importante. Come Victoria Verde Hermosilla, volontaria storica che da sempre propone le specialità del suo paese. “La Festa Multiculturale – ha detto- è un momento di incontro e di amicizia. Io ringrazio tutti perché per noi è una grande possibilità che ci permette di presentare la nostra cultura e la nostra cucina. Le spezie che troverete nei nostri piatti, arrivano direttamente dal Perù”.

Cucina, quindi, e non solo. “Romania chiama Parma partecipa da tre anni, ha raccontato Rozalia Szekely- “per noi la cucina è stato il punto di partenza. Poi il secondo anno abbiamo aggiunto i nostri balli, arricchendo il programma culturale. Quest’anno proponiamo un’ulteriore novità, uno stand per raccontare il nostro paese e le sue bellezze”. La Festa è anche questo: un modo per girare il mondo passeggiando intorno a un prato. Chi cucina, chi serve, chi sparecchia e pulisce, chi monta e smonta, chi accoglie… sono tutti volontari. Il volontariato infatti è la forza immensa di questa Festa: 250 persone di ogni età e nazione, saranno al “lavoro” ogni sera perché tutto funzioni. Insomma, una grande famiglia solidale pronta ad accogliere i visitatori che arriveranno a migliaia da tutta la regione (venticinquemila solo lo scorso anno). Come ha affermato Giancarlo Dodi, assessore del Comune di Collecchio, c’è una forza e una solidità nelle associazioni che mettono in fila questo evento che va premiata e io credo che il Comune di Collecchio faccia bene ad ospitare questa festa e a sostenerla. Lavoriamo perché la Multiculturale esprima, al di fuori del parco, delle cose positive.

A conferma, è arrivata la testimonianza di Jerome Nguemou di Muoviamoci, associazione che sostiene studenti che arrivano a Parma dall’Africa, raccontando che in Camerun, in Togo, in Gabon, Collecchio è iventata famosa per questa Festa. “E’ bellissimo – ha affermato- perché in questa maniera il mondo riesce a vedere come sono le altre culture, in un modo di vivere che piace a tutti. Sei giorni, quelli della Festa, che volano in un soffio, a fronte di un lavoro di preparazione immenso. Sono più di cento le associazioni che, sin da febbraio, si incontrano per progettare insieme. Condividere intenti e scelte operative è la vera forza di questo evento che con la partecipazione diventa davvero la Festa di tutti.

Questa edizione della Multiculturale, come sempre organizzata da Forum Solidarietà, CIAC Onlus e Centro Interculturale, è dedicata a Giacomo e a Giamma, Gianmaria Piccinini, due amici e sostenitori di questo evento.