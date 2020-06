Tornano a incantare grandi e piccoli i magici Castelli del Ducato

Dalla pianura della Food Valley all'Appennino Tosco Emiliano, ci sono 6 nuove riaperture dei Castelli del Ducato tra Emilia-Romagna e in Toscana, nel weekend sabato 6 e domenica 7 giugno, per chi desidera trascorrere una giornata o un fine settimana tra fortezze, valli, rocche e vivere grandi emozioni.

Spalancano i portoni di ingresso splendide roccaforti della rete turistica Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli che lancia la stagione di un Cultural New Green, dopo tre mesi di lockdown.

Riapre dal 6 giugno la Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

Torna visitabile nel fine settimana, il sabato e la domenica, con orario 10.00–13.00 e 14.00–17.00, con attiva la prenotazione obbligatoria tramite biglietteria on line per l’acquisto dei biglietti su VivaTicket, proprio per evitare assembramenti davanti all'ingresso e garantire un flusso monitorato. I gruppi potranno essere composti al massimo di 8 persone. Incantevole, al centro del borgo, la Rocca è ancora circondata da ampio fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del Manierismo italiano, l'Affresco dipinto dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone, e la curiosa Camera Ottica. info@castellidelducato.it

Da sabato 6 giugno riapre il Castello di Tabiano sulle colline di Tabiano Castello, vicino a Salsomaggiore Terme (Parma)

C'è molta attesa per sabato 6 giugno per la grande riapertura del magnifico Castello di Tabiano nel suggestivo borgo di Tabiano Castello, circondato da ciliegi colmi di buoni frutti, colline dolcissime in tutto il loro splendore cromatico, sentieri perfetti per camminate in relax e sicurezza: il maniero con i suoi giardini e terrazze fiorite, lo scalone d’onore e gli spazi verdi è un luogo di grande bellezza dove potrete rigenerarvi, in sicurezza e tranquillità. Molte le novità:

- per tutto il mese di giugno le visite guidate si svolgono proprio con i proprietari della roccaforte! Un'occasione unica da cogliere al volo! Orari delle visite: 10.00 - 11.00 - 16.00 - 17.00

- i turisti troveranno nuovi pannelli esplicativi arricchiti con foto di cartoline d'epoca per un viaggio nella storia del territorio, del costume, della bellezza.

- per gli innamorati che cercano location da favola dove sposarsi nel 2021 o già da settembre 2020 per chi è già pronto, ricominciano i sopralluoghi dedicati ai fututi sposi.

Il Castello è in posizione dominante sulle prime colline che sovrastano la Pianura Padana, con un panorama unico che spazia dall’Appennino fino alla catena alpina. E' raggiungibile attraverso un bellissimo viale alberato è uno dei più importanti monumenti di difesa dell’epoca feudale nell’Alta Emilia. Nel Borgo si trova il Relais di Charme Antico Borgo di Tabiano Castello - che riapre invece l'11 giugno 2020 - con stanze, suite e appartamenti. Per chi cerca Alloggi di Charme tra Antiche Mura c'è l'opportunità di prenotare settimane di vacanza nella rete del caratteristici Casali che attorniano il Castello di Tabiano, con possibilità di piscina in sicurezza.

Per le visite guidate al Castello di Tabiano: obbligo di mascherina. All'ingresso potrà essere misurata la temperatura agli ospiti, per una massima sicurezza nei confronti dei visitatori. L'apertura rispetta ogni DCPM e Ordinanze Regionali in costante aggiornamento: info@castellidelducato.it

Da sabato 6 giugno riapre ufficialmente il Castello di San Pietro in Cerro in Val d'Arda (PC) con il grande parco circostante

I visitatori possono tornare a vedere il magnifico maniero nel grande parco ed il MiM - Museum in Motion, museo d'arte moderna e contemporanea,con speciali visite guidate solo su prenotazione obbligatoria!

Ecco le modalità di accesso:

- Apertura del Castello al pubblico, con visite guidate, con prenotazione obbligatoria:info@castellidelducato.it

- I visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina e sarà disponibile in castello il disinfettante per igienizzare le mani prima dell'inizio della visita;

- Durante la visita occorrerà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il costo del biglietto di ingresso che prevede sia la visita guidata al Castello di San Pietro, sia al MiM - Museum in Motion, museo d'arte moderna e contemporanea è di Euro 15 per gli adulti e Euro 6 per bambini fino a 12 anni.

info@castellidelducato.it

Da sabato 6 giugno è riaperto il BarSò del Castello sul Po, per una sosta golosa all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense

Potrete passeggiare in tranquillità sull’argine maestro del fiume più lungo d’Italia: il Po, e poi fare un aperitivo al caratteristico BarSò. Animali di razze antiche, come il maiale "Nero di Parma”, oche, pavoni animano l’aia. Nelle cantine stagionano i preziosi culatelli, i vini ed il Parmigiano-Reggiano. L'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, in provincia di Parma, fi costruita agli inizi del 1400 su un fortilizio preesistente, dai marchesi Pallavicino di Polesine. Questo è il regno dove lo chef stellato Massimo Spigaroli, con il fratello Luciano Spigaroli e la nipote Benedetta, vi invitano a corte, offrendo prelibatezze gastrofluviali davvero sopraffini. Scoprirete nel maniero anche un ristorante Stella Michelin dove mangiare da favola. Animali di razze antiche, come il maiale "Nero di Parma”, oche, pavoni animano l’aia. Nelle cantine stagionano i preziosi culatelli, i vini ed il Parmigiano-Reggiano.

info@castellidelducato.it

Da domenica 7 giugno riapre il Castello di Varano De' Melegari in Appennino (PR)

Tornano le visite guidate. Ecco le modalità di accesso:

- Apertura del Castello al pubblico, con visite guidate, tutte le Domeniche; partenza visite alle ore 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 e massimale di dieci visitatori per turno (la prenotazione è molto consigliata).

- I visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina e sarà disponibile in castello il disinfettante per igienizzare le mani prima dell'inizio della visita;

durante la visita occorrerà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Possibilità di pagare i biglietti sia in contanti presso la biglietteria del castello, sia anticipatamente mediante bonifico bancario.

- Visite guidate private disponibili, solo su prenotazione, da Lunedì a Sabato.

info@castellidelducato.it

Riapre il 7 giugno la Rocca dei Terzi di Sissa-Trecasali (PR)

C'è attesa per domenica 7 giugno per la riapertura della Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali nella zona rivierasca del Grande Fiume Po. Il castello quattrocentesco si trova in una zona dove si mangia la Spalla Cruda di Palasone ed il pesce gatto. Il complesso fortificato di Sissa eretto probabilmente nel secolo XIV dai Terzi che ne erano feudatari, fu più volte modificato in ordine alle esigenze difensive dei vari periodi storici, ma ha conservato intatto il torrione, che sovrasta due ali più basse che hanno modificato le preesistenti strutture medioevali. Dalla seconda metà del Cinquecento in poi la parte esistente delle vecchie murature subisce numerosi riadattamenti sino ad assumere nel Settecento la tipica impronta di residenza signorile.

Dal 7 Giugno fino al 27 Settembre apertura ogni domenica con orario: 10.00 - 12.00 e 15.30 - 18.30

La prenotazione è obbligatoria

Ingresso: 3 Euro

Max 5 persone per turno

Mascherina obbligatoria

Gel igienizzante, guanti e mascherine disponibili sul posto

Inoltre: fino alla fine di Agosto 2020, presentando uno scontrino o la ricevuta di una consumazione di almeno 5 Euro presso i bar e i ristoranti nel Comune di Sissa-TRecasali, effettuata nella settimana della visita, il biglietto alla Rocca di Sissa è gratuito!

info@castellidelducato

Amplia l'orario delle aperture di giugno il Castello di Bianello a Quattro Castella (RE)

Il castello è accessibile solo con visita guidata. Le visite partono ogni ora dal bookshop del castello.

Nel rispetto delle norme vigenti per l'emergenza Covid 19, saranno organizzati gruppi di 6-8 persone, dando la precedenza a chi ha prenotato telefonicamente la visita.

I visitatori potranno accedere al castello solo indossando la mascherina e i guanti.

SABATO dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

GIORNI FESTIVI dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

LUGLIO e AGOSTO

GIORNI FESTIVI dalle 15.00 alle 23.00 e il giovedì sera dalle 19.00 alle 22.00

Tariffe:

intero euro 6,00

ridotto euro 3,00 (residenti nel territorio comunale , giovani fino ai 18 anni non compiuti,

studenti fino ai 26 anni non compiuti e scuole del territorio comunale);

gratuito fino a 12 anni

Informazioni, prenotazioni: info@castellidelducato.it

ECCO TUTTI GLI ALTRI MANIERI CHE HANNO GIA' RIAPERTO

Castello di Rivalta magnifica dimora storica in Val Trebbia dove dimorano ancora oggi i Conti Zanardi Landi. info@castellidelducato.it

Il millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)sulle colline a 2 km da Salsomaggiore Terme, in un suggestivo e tranquillo borgo medievale info@castellidelducato.it

In Appennino il Castello di Gropparello che permette di abbinare anche un goloso spuntino, pranzo o merenda come preferite, al Ristorante Taverna Medievale info@castellidelducato.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato info@castellidelducato.it

Reggia di Colorno: nuovamente aperte al pubblico le sale del piano nobile, l’Appartamento del Duca Ferdinando e la Cappella ducale di San Liborio info@castellidelducato.it

Rocca Meli Lupi di Soragna consentendo in via eccezionale la visita al meraviglioso Parco per i visitatori che ne faranno richiesta info@castellidelducato.it

Castello di Roccabianca, nelle terre di Giovannino Guareschi info@castellidelducato.it

Busseto torna ad accogliere viaggiatori colti e curiosi nei suoi musei e alla Rocca Pallavicino info@castellidelducato.it

Il Castello di Montechiarugolo info@castellidelducato.it

Il Castello Malaspina di Bobbio in Val Trebbia info@castellidelducato.it

Rocca d'Olgisio in Val Tidone sull'Appennino info@castellidelducato.it

Fortezza di Bardi tra Val Ceno e Val Noveglia, castello spettacolare in Appennino info@castellidelducato.it

Mastio e Borgo Fortificato di Vigoleno, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano sulle bellissime colline piacentine info@castellidelducato.it

Castello di Torrechiara di proprietà dello Stato info@castellidelducato.it

Castello del Piagnaro a Pontremoli (MS) ed il Museo delle Statue Stele Lunigianesi info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Sala Baganza adagiata sulle prime colline dell'Appennino, presso il torrente Baganza info@castellidelducato.it

Castello di Gambaro in Appennino in Alta Val Nure info@castellidelducato.it



Labirinto della Masone a Fontanellato nel cuore della Food Valley

info@castellidelducato.it

“I visitatori sono i benvenuti: sono loro l'altra metà dei Castelli del Ducato. Ricominciamo insieme con rispetto delle persone, delle regole e dei luoghi, responsabilità per le azioni e un nuovo ritmo slow! Le visite del pubblico saranno gestite attraverso nuove misure organizzative di accoglienza, in linea con gli indirizzi governativi della Fase 2 nei luoghi della cultura”.

- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;

- obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita;

- ingressi contingentati;

- saranno esposti cartelli informativi e segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza;

- dotazione di gel igienizzanti a disposizione dei visitatori;

- ambienti costantemente puliti e servizi igienici sanificati;

- in alcuni luoghi è prevista la misurazione della temperatura corporea all'ingresso;

- in alcune biglietterie sono allestiti dispositivi trasparenti, parafiato e antibatterici;

- attenzione, informarsi prima di partire: molti castelli hanno introdotto la prenotazione obbligatoria; alcuni hanno attivato solo la biglietteria on line su piattaforme dedicate; in altri non c'è obbligo di prenotazione ma è comunque gradita e molto consigliata.

Per prenotare giorni, orari di visita e prendere visione delle modalità di accesso i turisti possono scrivere a info@castellidelducato.it oppure consultare il websitewww.castellidelducato.it in quanto si entra nei castelli pochi per volta, nel rispetto di tutte le normative per proteggere la sicurezza dei visitatori e quella del personale e delle guide in servizio.

Per approfondimenti, orari, modalità di accesso e prenotazione (se obbligatoria o no, se telefonica o on line) e aggiornamenti vari trovate tutto su |> www.castellidelducato.it

#CustodiDiStoria #CustodiDiVita

#turismoculturaleitaliano