Tortellata di san giovanni

Il nostro staff ti aspetta nella splendida cornice del Castello di Felino per celebrare assieme questa tradizione ancora viva nel cuore di tutti i parmigiani e parmensi!



Costo della serata: € 39,00 tutto incluso



MENU



*APERITIVO IN CORTE*

Buffet di benvenuto del castello.

Vario assortimento di focacce caserecce accompagnate dai salumi del nostro territorio e la rinomata torta fritta.



*CENA SERVITA*

Trionfo di tortelli:

- Tortelli di erbetta

- Tortelli di zucca

- Tortelli di patate



*PER TERMINARE*

Semifreddo alla frutta



*DA BERE*

Acqua

Caffè

Lambrusco delle Cantine Ceci



Prenotazione obbligatoria:

331 29 84 900

eventi@piuhotels.com