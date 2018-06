Tortellata di San Giovanni in piazza Ghiaia

Dopo il sold out dello scorso anno, ritorna la mitica tortellata di San Giovanni di Piazza Ghiaia. L'evento culinario si inserisce nel format FoodInGhiaia ideato da Bi&Bi Eventi in collaborazione son il Consorzio di PromoGhiaia. Anche quest'anno la tipica tortellata di San Giovanni torna nel cuore della città: Piazza Ghiaia sarà adibita come una trattoria a cielo aperto per festeggiare insieme la tradizione parmigiana. Chi deciderà di trascorrere la serata del 23 giugno in Ghiaia e attendere la rugiada della notte di San Giovanni – ci sarà ovviamente anche quella - troverà un menù che unisce tradizione a piccole punte d'innovazione e un piacevole intrattenimento musicale in sottofondo.

Gli street chef della serata sono Paola di Gusto Parma e Filippo dell'Osteria dei Mascalzoni. Per i commensali prepareranno un menù tipico che ha al centro la portata principale di questa ricorrenza, i tortelli di erbetta. Per antipasto torta fritta e salumi, mentre per secondo ci saranno i guancialini alla malvasia con contorno. Il dessert punta

all'innovazione con un semifreddo all'amaretto che rinfrescherà la serata. Il costo del menù completo, escluso vino e bibite, è di 25€ ma sarà possibile ordinare anche le

singole portate (per i prezzi vi lasciamo il menù in allegato). Immancabili in questa serata tipicamente parmigiana i nostri vini: il lambrusco per gli amanti del rosso frizzantino e malvasia per chi preferisce un buon bicchiere di bianco. Per chi sceglie il menù completo o le portate singole è importante prenotare per riservarsi un tavolo. Per

prenotare contattare il numero

E SE C'è BRUTTO? In caso di maltempo la cena si svolgerà ugualmente, la Piazza è al coperto.

