Tutte le tortellate di San Giovanni a Parma e provincia

Nella notte di San Giovanni, il 23 giugno, è tradizione a Parma e nei paesi della provincia, festeggiare cenando all'aperto con i tipici tortelli d'erbetta, avendo cura di sedersi realmente fuori per poter sentire la rugiada (rsèda) sulla pelle, perchè si dice porti molta fortuna.

Tanti sono gli appuntamenti in città in questa serata, o, se si preferisce il fascino della campagna, suggeriamo di avventurarvi lungo le stradine della Bassa o verso le colline con l'auto. Le sagre di San Giovanni sono visibili nei piccoli paesi, specialmente nei dintorni della chiesa parrocchiale, o semplicemente in una della trattorie vecchio stile, per assaporare un delizioso piatto di tortelli conditi con burro e tanto formaggio Parmigiano. Una cena completa con i tortelli d'erbetta ed altre specialità costa all'incirca 25,00 euro.

Le tortellate del 2019 a Parma

sabato 22 giugno

Podere Stuard - Strada Madonna dell'Aiuto, San Pancrazio

Bio-Tortellata di San Giovanni

dalle 10.00 mercato dei produttori locali; nel corso della mattinata degustazione prodotti e visita dell'azienda; nel pomeriggio giochi nell'aia a cura dell'Azienda Stuard.

dalle 20.00 Tortellata biologica di San Giovanni. Costo euro 15,00 euro bevande escluse. Prenotazione obbligatoria tel. 3489336391

sabato 22 giugno

Borgo Colonne

in serata tradizionale Tortellata di San Giovanni

domenica 23 giugno

Via XX Settembre, Via F. Cavallotti e Piazza San Giovanni.

in serata tradizionale Tortellata di San Giovanni

domenica 23 giugno

Piazza Ghiaia

Tortelli di San Giovanni in Piazza Ghiaia

dalle 19.30 cucina parmigiana e tradizionale con street chef d’eccezione: Paola di Gusto Parma e Filippo de L’Osteria dei Mascalzoni

Menu completo primo, secondo, contorno, acqua e dolce (escluso vino e bibite) euro 25,00

E' gradita la prenotazione cell. 3495640528

domenica 23 giugno

Csac - Abbazia di Valserena

San Giovanni allo Csac dalle 19.00 cena di San Giovanni nella corte delle sculture. Per informazioni tel. 0521607791

In provincia:

sabato 22 giugno

Colorno

Tortellata by night aspettando San Giovanni

dalle 19.00 cena a cielo aperto tra i borghi storici, con musica in sottofondo e tante bontà enogastronomiche!

domenica 23 giugno

Montechiarugolo

Tortellata nell’antico borgo medioevale

Dalle 19.00 si assaporano i rinomati tortelli di erbette, preparati in giornata dalle “rezdore” assieme ad altre specialità locali, con accompagnamento di musica latino americana, anni ’80 e ’90

domenica 23 giugno

Museo Guatelli - Ozzano Taro

Tortellata

dalle 20.00 tradizionale cena a base di tortelli. Prenotazione entro 17 giugno al numero 0521333601 oppure info@museoguatelli.it

domenica 23 giugno

Borgo Val di Taro

Tortellata di San Giovanni

Dalle 20.00 tradizionale tortellate in Viale della Libertà.

Per informazioni e prenotazioni cell. 3337599122

domenica 23 giugno

Piazza di Torrechiara

Tortellata di San Giovanni

cena sotto le stelle con menù tradizionale con primo, secondo e dolce 23,00 euro a persona (vino escluso). Prenotazione obbligatoria 3282250714 oppure assaporaparma@assaporaparma.it

Tutti i ristoranti e le trattorie in città e provincia propongono nel loro menù i tradizionali Tortelli d'erbetta, specialmente nella notte di San Giovanni.

