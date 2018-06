San Giovanni: ecco tutte le tortellate di San Giovanni il 23 giugno

Una serata magica che unisce antiche tradizioni pagane e cristiane, celebrata a Parma e provincia con rituali e tradizioni che si perdono nell’antichità: è il 23 giugno, la notte di San Giovanni.

A Parma City of Gastronomy la tradizione più comune è quella delle tortellate all’aperto: i parmigiani e i parmensi si riuniscono in grandi tavolate imbandite allestite all’esterno dei ristoranti, nei borghi, nelle piazze, nei paesi, nei giardini e, perché no, tra i vigneti, per cenare in compagnia aspettando di prendere la benefica “rozäda äd san Zvan”, la rugiada di San Giovanni. Piatto principale della cena di San Giovanni sono i nostri tipici tortelli d’erbetta alla parmigiana, conditi con abbondante burro e Parmigiano Reggiano, preceduti magari da un antipasto leggero a base di salumi e seguiti da secondi di carne oppure da crostate, torte della credenza e dolci tipici. Un’altra tradizione molto sentita è quella di preparare il nocino, un tipico liquore a base di noci verdi, con i frutti raccolti la notte di San Giovanni e bagnati dalla miracolosa rugiada.

Chi la sera di San Giovanni si troverà in città o in uno dei paesi della provincia avrà davvero l’imbarazzo della scelta tra le tante proposte di tortellate dei ristoratori, degli agriturismi e delle associazioni. I ristoranti di Parma City of Gastronomy offrono, per quella serata, tante proposte diverse in grado di soddisfare tutti i gusti:

Ristorante San Barnaba

Per la tortellata di San Giovanni il Ristorante San Barnaba si trasferisce tra le antiche mura del meraviglioso Castello di Felino per una serata con trionfi di tortelli e musica dal vivo. Scoprite di più.

Ristorante Al Vèdel

Cena all’aperto con menu alla carta vi aspettano al Ristorante Al Vèdel ma attenzione: il primo piatto sarà obbligatoriamente il tortello d’erbetta alla parmigiana!

Trattoria La Porta a Viarolo

Una tortellata in una trattoria tipica della Bassa Parmense con un menu tradizionale e proposte creative con prodotti d’alta qualità. Scoprite di più.

Agriturismo Il Gelso

Tra le colline di Traversetolo la tortellata dell’Agriturismo Il Gelso è all’aperto, circondati dal verde e della frescura dell’Appennino.

Ristorante KM90

Tortellata sotto le Stelle alla Ristobottega Emiliana KM90 a Fidenza. Torta fritta, salumi, tortelli a volontà con le materie prime selezionate da Silvano Romani. Scoprite di più.

Ristorante Al Mulino di Torrechiara

Ai piedi del possente maniero di Torrechiara e del romantico borgo, il Ristorante al Mulino vi aspetta con una tortellata con un menu fisso di tipica tradizione parmigiana.

Trattoria Antichi Sapori

Antichi Sapori è una raffinata trattoria alle porte di Parma che vi propone una tortellata all’insegna della tradizione e della qualità, annaffiata da un buon Lambrusco.

Agriturismo Podere Cristina

Sulle colline di Lesignano de’ Bagni la tortellata dell’Agriturismo Podere Cristina avrà un’atmosfera particolare: infatti si cenerà all’aperto, a lume di candela.

Osteria dei Mascalzoni

L’Osteria dei Mascalzoni, nel cuore di Parma, si divide in due per offrirvi due diverse tortellate: una proposta con menu fisso in Osteria, nei tavolini all’interno oppure in quelli esterni in un antico borgo, e una proposta alla carta all’aperto in Piazza Ghiaia, contornata da musica dal vivo e mercatini. Scoprite di più.

Ristorante Unicorno

Il Ristorante Unicorno, a Monticelli Terme, vi aspetta per la grande tortellata sotto le stelle del 23 giugno con menu fisso e menu alla carta.

Antica Corte Pallavicina

Una tortellata stellata quella dell’Antica Corte Pallavicina, servita nell’aia del Castello: tortelli, buffet di antipasti e una sorpresa per le coppie. Scoprite di più.

Tortelli&CO

Già dal nome si capisce che questa gastronomia nel cuore di Parma non poteva esimersi dal proporre una tortellata con tortelli d’erbetta classici e ricette speciali e creative.

Azienda Agricola La Madonnina

La tortellata dell’Azienda Agricola La Madonnina sarà una serata magica: ai piedi del Castello di Torrechiara cenerete sotto le stelle, con vista sui vigneti dell’azienda. I tortelli saranno ovviamente accompagnati dai vini de La Madonnina. Scoprite di più.

La Tavola del Contado

Nella suggestiva piazza Leoni di Torrechiara, ai piedi del borgo e del castello, una tortellata all’aperto con possibilità di scelta tra due gustosi menu tipici. Scoprite di più.

Motonave Stradivari

Una tortellata… sull’acqua! Tortellata sotto le stelle navigando sulle acque del grande fiume Po, a bordo della motonave Stradivari. Per l’occasione le strutture del gruppo INC Hotels (Best Western Plus Hotel Farnese, Holiday Inn Express Parma, Hotel San Marco a Parma Ovest) propongono tariffe agevolate. Scoprite di più.

Ristorante L’Incontro

Il ristorante dell’Hotel San Marco a Parma Ovest propone una tortellata dai sapori tradizionali, all’aperto sotto un portico realizzato per l’occasione. Disponibile anche menu per i più piccoli. Scoprite di più.